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史泰爾 雖敗猶榮

薛永康╱托倫斯
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「有錢是否能使鬼推磨？」答案可為「也許是」或是「不盡然」；2024年總統大選，川普若非得到現為萬億富翁馬斯克的大力灑錢支持，他不會當選。反之，今年加州州長初選候選人史泰爾（Tom Steyer） 自掏腰包斥資2億1600萬元，卻是與今年11月的大選無緣。

史泰爾的落選眾多紛紜；他日以繼夜在各大電視台及社交媒體上替自己造勢，造成不少民眾「視聽疲憊」，甚至認為他用雄厚財力換取選票。再者，他在競選中未強調他曾致力於環保、保護動物、反對石化業、推動彈劾川普等活動，有些選民對他的經歷不太熟悉甚至陌生。

再者，民主黨在這次初選可謂為一盤散沙，眾多州長候選人中居然有六位來自民主黨，除了史泰爾以及入圍的貝西拉之外，其他幾位民調奇低毫無希望，是否可以見好就收及時引退，把票源轉給史泰爾，可讓他在11 月大選與貝西拉一決勝負？

至於競選結果，入圍及敗選的候選人皆有正面或負面的反應。入圍的共和黨州長候選人希爾頓在票數上低於貝西拉，但是已經打敗史泰爾擠入大選，居然跟著川普一鼻孔出氣，在毫無證據下誣蔑加州選舉舞弊。

反之，史泰爾在初選辯論時雖然與對手貝西拉針鋒相對，他卻能在敗選演說上盡釋前嫌，鼓勵投票給他的選民在11月投票給貝西拉。面帶微笑的史泰爾在謝辭中衷心感激得到的一切支持，無怨無悔雖敗猶榮實為所有候選人的榜樣。

精華 FAQ

  • 文章指出，他雖自掏腰包砸下二億多元，卻因媒體曝光過度、選民產生疲憊感，加上未充分呈現環保等政績，導致知名度與好感度都不足。

  • 民主黨州長候選人眾多且票源分散，使史泰爾難以集中支持。文章認為若其他低民調候選人及早退選，票源或可匯聚到他身上，提高勝選機會。

  • 他在敗選演說中不再與對手針鋒相對，反而感謝支持者並呼籲大家在十一月改投貝西拉，展現寬容與風度，因此被形容為雖敗猶榮。

民主黨 川普 加州

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