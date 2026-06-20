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笑聲熄燈前的集體站隊

王世雄╱加州
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美國有一項獨特的文化傳統，即允許喜劇演員毫不保留地諷刺政治人物。他們用幽默揭露權力的荒謬，激發公民思考。這種言論形式不只是娛樂，更是民主的催化劑，它挑戰權威，維護透明。而這種言論自由的傳統，卻在川普上任後受到前所未有的挑戰。

去年7月，CBS電視台因不敵政府針對派拉蒙（Paramount）併購案的審查壓力，屈服並宣布將在2026年停播喜劇天王柯貝爾（Stephen Colbert）的節目。這事件引發了人民的覺醒和抗議。於是當ABC面臨FCC主席卡爾以「吊銷廣播執照」為手段的流氓式滅音威脅時，大量觀眾集體取消ABC母公司迪士尼的訂閱，以堅定的經濟抵制行動對抗政府與財團的箝制，這回總算成功捍衛言論自由，讓金摩的節目在兩周後順利復播。

今年，就在柯貝爾停播大限前，由吉米金摩（Jimmy Kimmel）、吉米法隆（Jimmy Fallon）、賽斯邁爾斯（Seth Meyers）等五大天王組成的「罷工陣線五人組」（Strike Force 5）便集體同台發聲，對同行落難,不但沒有慶幸少了一個競爭對手，還更為柯貝爾近似殉道者的風骨感到痛心與敬佩。

而真正讓這場告別具有歷史感的，是當晚Paul McCartney的出現。按照美國電視圈慣例，深夜秀的大牌來賓，多半是因為人在紐約宣傳新專輯、新電影，順道錄影。即使是超級巨星，拿的也只是象徵性的1000元工會出場費。但這一次，保羅麥卡尼（Paul McCartney）不是剛好在紐約，也不是來宣傳什麼。他是特地跨海而來。一位80多歲、早已不需要任何曝光的傳奇人物，在節目生命最後一晚站上舞台，本身就是一種態度。他不是來替CBS捧場，而是來替「敢說話的人」送行。當晚，他選擇唱的不是高昂激烈的抗議歌曲，而是「Hello, Goodbye」，這首60年前英美榜首的抒情歌曲。那其實比憤慨更撼動人心。因為整首歌寓意的，就是人在對立世界中的堅持。

當有人說「goodbye」，總還有人願意回答「hello」。當權力希望幽默閉嘴，總還有人願意繼續開口。這首歌沒有激昂的口號，卻像一種溫柔而倔強的宣言：你說yes，我說No；你可以結束一個節目，但你無法真正終結自由表達。

在川普時代之後的美國，人們開始發現，真正先消失的，往往不是選票，而是笑聲。因為當社會不再敢嘲笑權力時，恐懼便已悄悄完成統治。而Paul McCartney 最後唱出的那句：You say goodbye, I say hello.也像是在告訴所有仍願意說真話的人，你們不會是最後一個開口的人。而再見背後的重逢是可期待的。

精華 FAQ

  • 文章聚焦於美國深夜喜劇諷刺政治人物的傳統，認為這不只是娛樂，而是透過幽默揭露權力荒謬、促進公民思考的民主機制。

  • 柯貝爾節目停播被視為政治與財團對媒體施壓的結果，也象徵當幽默被迫沉默時，言論自由與公共批判空間正受到侵蝕。

  • Paul McCartney特地前來不是為宣傳，而是為敢說話的人送行；他選唱Hello, Goodbye，象徵即使權力說再見，自由發聲仍會以溫柔而堅定的方式回應。

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