電子報
影音
UDN
ez 生活網
繁
／
简
即時
川普2.0
焦點話題
關稅協定
國內政治
美中台關係
外交新風向
美國
美國綜合
亞太裔傳統月
日常。群像。
美國視窗
社會現場
世界盃
紐約
紐約焦點
社會傳真
社區新聞
政壇選情
紐約客談
生活藝文
教育資訊
工商信息
洛杉磯
南加頭條
鳳凰城╱台積
好市多+
洛城焦點
加州話題
期中選舉
房產理財
洛時精選
工商信息
舊金山
金山焦點
灣區生活
加州話題
創業在美國
北加華人
灣區地產
矽谷科教
工商信息
ON LOK安樂居
地方
新賓／波士頓
芝加哥
大華府
亞城／佛州
西雅圖／夏威夷
休士頓／達拉斯
中國
中外大事紀
社會事件簿
神州生活圈
港澳大小事
透視中國
台灣
政壇風雲錄
美中台關係
寶島大小事
社會事件簿
台灣名人坊
國際
中東局勢
俄烏戰爭
大國角力場
國際大社會
王室這些事
萬象與大千
快看世界
運動
世界盃戰報
世界盃花絮
NBA／籃球
MLB／棒球
網球／高球
場邊人語
教育
學前到初中
高中那些事
教育大小事
華人教育基金會
大學資訊
學費與貸款
生活
編輯精選
科技生活
職場三兩事
流行時尚
星座運勢
動物奇世界
消費
報稅理財
吃貨情報
聰明購物
旅遊補給站
家居大小事
生活有藝思
財經
美國財經
國際財經
中港台經濟
摩根大通的贊助內容
第一理財的贊助內容
娛樂
噓！星聞
美歐最鮮報
中港最吸睛
台影最搶鏡
日韓最出彩
我的頻道
* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設
確定
設定
快訊
「六人行」名導詹姆斯伯羅斯離世 享壽85歲 曾奪11座艾美獎
世界盃／巴拉圭64秒進球創紀錄奪勝 主將遮嘴講話吞紅牌
觀點
讀者論壇
重五習俗
陳安利╱亞特蘭大
2026-06-20 02:00 ET
聽新聞
test
0:00
/
0:00
Your browser does not support HTML5 Audio! 😢
祭祀屈原米粽著
水上龍舟互競渡
艾草菖蒲
疫情
阻
驅災辟邪求祈福
登高踏青賞花樹
正午時分立蛋物
佩戴香囊祛病毒
五彩繩繫祥瑞附
疫情
上一則
華許新主席上任 重塑聯準會定位
延伸閱讀
你不知道的端午節 國寶龍舟畫證明宋朝就有花式跳水 文人寫離騷好療癒
端午節
端午
端午節
超人氣
更多 >
SpaceX掛牌一周...一般投資人幾乎白忙一場
川普稱義總理求合照 梅洛尼嗆捏造 外長「取消訪美」抗議
華府心聲？范斯嗆以：900萬人國家 別只想靠殺戮解決一切
科學「甜蜜」新發現：戒糖反會破壞腸道健康
逃離中共奔向自由 卻遭ICE逮捕 華人民主夢碎？