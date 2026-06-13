協力同心 保衛和平中國

現在是自二次大戰以來，衝突最為蔓延的時代。正如鄭麗文 所言，他方的烽火，很可能延燒到我們這邊來，尤其是兩岸對峙，稍一不慎，很容易引火上身。基於這一點，佛口慈心、意行合一鄭麗文以國民黨 主席的身分，帶領同志們前往大陸與習近平 會面，陳述兩岸和平的緣由，期望兩岸同胞能夠和解、和平。幸而習近平接納了這份心意，並頒布十項促進兩岸交流善意措施。這等於是大門敞開，歡迎台胞方便往來兩岸。

本著「天下興亡，匹夫有責」的古訓，我不揣冒昧，也獻上以下幾條願望，懇請大眾審視，是否可取納，盼國家從此拋磚引玉，接納民意，是所至幸。

一、民心交融，久久為功

習近平曾對鄭麗文說：「什麼事情都可以商量，彼此不必對峙。民心交融，久久為功。」希望此言能夠落實。忠言逆耳利於行，政府應鼓勵多一些逆耳之言，作為檢視，才能真正聽到民眾的心聲；而民眾方面，則應時常關心眾人之事，有錯必改，好事多做。路是走出來的，以鄭麗文為榜樣，才能久久見功。

二、一人一票，是為民權

打開天窗說亮話，新中國治國的理想，與舊中國的三民主義仍有相通之處。讓西藏等地區實行自治，就是民族主義；讓14億人豐衣足食，就是民生主義。只是目前以共產主義的人民才能進入人大會議，而非普及由一人一票選出代表，這就有些不同了。其實，凡是公民就有一票選舉權，沒有什麼不好。目前民眾對國家的認同已經養成，即使有一小部分人持有異議，也能真實表達反對意見，這正可以避免僵化，有助於調整改進。民權等於人權，有何不好？

三、以德服人，勝於監牢

說到人權，29年前香港回歸後，在反送中期間，一些未成年的年輕人上街遊行被捕。對於尚未釋放的人，應循循善誘，逃往海外的甚至安排他們到國內訪問，使他們深刻明白回歸香港並非錯誤，之後可給予自由。推而廣之，對達賴喇嘛亦可如此，使其對國家沒有仇恨，重新做人。總之，以德服人，勝過關進監牢。因為思想原是自由的，環境可以改變思想。那種為了眾人而忘卻自身的精神，仍是少有的。

四、島嶼之爭，相互合作

中國沿海島嶼在東南亞一帶時有爭執。我們不妨退一步想，對方所爭的往往是面子問題。我們可以把主權擱置一邊，商談雙方合作，共同探取海底資源，如石油、礦產等，兩家共同開採、共同分享。當然要握手合作，共同守護，把海域主權暫時擱置。從爭議改為結合友邦，雙方都保有面子與資源，何樂而不為？

五、同榮主義，到處歡迎

中國從來沒有以武力欺人，但以50年前的面貌，也確實令人畏懼。那時一聽到「共產」兩個字，人們便避之唯恐不及。其實，目前的中國已經不像傳統印象中的共產了。有本事賺錢的人，盡可以賺錢、做富翁，享受自己的生活，何來共產之有？因此，我贊成稱之為「同榮主義」，最為人所歡喜。