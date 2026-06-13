2021年1月6日暴民攻擊國會，欲推翻2020總統選舉結果阻止拜登上任，造成警民死傷、財物損失，始作俑者為當年敗選的川普。「選舉有舞弊」為他鼓動暴民的口號，即使之後所有選票複查證明無誤。今年加州 初選在6月2日結束，川普重施故技，在社交媒體上對準加州，在毫無證據下指控加州選舉舞弊。

這次加州選舉令人矚目為州長及洛杉磯市長選舉。至6月6日為止，兩位入圍的州長候選人為民主黨 的貝西拉（Xavier Becerra）以及共和黨 的希爾頓（Steve Hilton）。市長初選入圍者為現任市長民主黨的貝斯（Karen Bass）以及共和黨的普拉特（Spencer Pratt）。川普指控加州選舉舞弊， 劍指民主黨。諷刺的是，他支持上述兩位共和黨的候選人希爾頓已通過第一關，能夠參加11月大選。換言之，如果選舉在民主黨操作下舞弊，會讓這位共和黨候選人入圍嗎？

目前川普的民調已落入谷底，今年11月的期中選舉，共和黨在參眾兩院的席次皆可能不保，依照智庫專家預測，川普可能再度鼓動類似2021的暴動。筆者認為：美國不能容許暴動再度發生，前提為必須杜絕川普散布加州選舉舞弊、醜化民主黨、增加黨派紛爭的謠言。

再者，在此可試問川普先生是否瞭解「所有的被告皆為無辜，直到被證明有罪為止?」而證明被告是否有罪的重擔就落在控方川普的身上。簡言之，如果川普不能提供加州，也就是他指控的被告選舉有舞弊的證據，就必須閉嘴。同時也應該尊重身負重任一絲不苟加州的投票所、驗票及計票人員。