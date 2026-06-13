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加州並無選舉舞弊

薛永康╱托倫斯
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2021年1月6日暴民攻擊國會，欲推翻2020總統選舉結果阻止拜登上任，造成警民死傷、財物損失，始作俑者為當年敗選的川普。「選舉有舞弊」為他鼓動暴民的口號，即使之後所有選票複查證明無誤。今年加州初選在6月2日結束，川普重施故技，在社交媒體上對準加州，在毫無證據下指控加州選舉舞弊。

這次加州選舉令人矚目為州長及洛杉磯市長選舉。至6月6日為止，兩位入圍的州長候選人為民主黨的貝西拉（Xavier Becerra）以及共和黨的希爾頓（Steve Hilton）。市長初選入圍者為現任市長民主黨的貝斯（Karen Bass）以及共和黨的普拉特（Spencer Pratt）。川普指控加州選舉舞弊， 劍指民主黨。諷刺的是，他支持上述兩位共和黨的候選人希爾頓已通過第一關，能夠參加11月大選。換言之，如果選舉在民主黨操作下舞弊，會讓這位共和黨候選人入圍嗎？

目前川普的民調已落入谷底，今年11月的期中選舉，共和黨在參眾兩院的席次皆可能不保，依照智庫專家預測，川普可能再度鼓動類似2021的暴動。筆者認為：美國不能容許暴動再度發生，前提為必須杜絕川普散布加州選舉舞弊、醜化民主黨、增加黨派紛爭的謠言。

再者，在此可試問川普先生是否瞭解「所有的被告皆為無辜，直到被證明有罪為止?」而證明被告是否有罪的重擔就落在控方川普的身上。簡言之，如果川普不能提供加州，也就是他指控的被告選舉有舞弊的證據，就必須閉嘴。同時也應該尊重身負重任一絲不苟加州的投票所、驗票及計票人員。

精華 FAQ

  • 文章認為川普對加州選舉舞弊的說法缺乏證據，屬於延續性的政治操作，目的在醜化民主黨並擴大黨派對立，而非基於事實提出合理質疑。

  • 作者指出，川普支持的共和黨候選人希爾頓已通過初選進入11月大選，若真有民主黨操控舞弊，理論上不應讓對手候選人順利入圍，故說法自相矛盾。

  • 文章要求川普若無法提出加州選舉舞弊證據，就應停止散布相關指控，同時也呼籲外界尊重投票、驗票與計票人員的專業與辛勞，避免煽動混亂。

加州 共和黨 民主黨

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