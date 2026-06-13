中國足球強國夢 何時圓

全球矚目的世界盃 足球賽正由美國、墨西哥和加拿大三個北美洲國家舉行。

自從中國有了個足球迷的領導人後，大家一窩蜂地去搞足球，花巨資組職業隊又辦全國聯賽，高薪聘外國教練及球星，甚至派兒童到巴西 培訓，但缺乏長遠規畫，面臨場地不足，無足夠教練搞青訓。足壇烏煙瘴氣，打假球、吹黑哨，足協主持人貪汙腐化等。弄得男足淪為亞洲墊底球隊，連緬甸 也贏不了，中國足球強國惡夢一場。

美國為了開展足球運動，整整花了半個世紀，由當年巴西球王比利開始，經過英國球星貝克漢，再到阿根廷梅西，先在佛州邁阿密植根，組織足球俱樂部，進行職業培訓。隨着大批拉美及墨西哥移民遷入，美國人適應了足球節奏慢入球少特色，尋找到足球靈活多變戰術，進球成刺激的爆發點，激昂情緒的抒發，球迷啦啦隊壯觀場面勝過籃球和排球。

今年世界盃爭決賽權的共有48支球隊，分成12組，每組頭二名加上8组中最好成績第三名共32隊可進入淘汰賽，大大增強球賽可觀性，強弱熱冷隨時發生變化。按照目前走位，說不定美國和伊朗兩隊有可能在32強或爭16強踫頭。軍事上美伊目前處交戰狀態，若球場上相遇，會發出最強政治張力。奧運精神要求交戰國停火參加比賽，世界盃亦無例外。如果真的美伊球場對壘必轟動全球。兩隊曾在世界盃交過手，2018年巴黎世界盃伊朗勝2:1，2022年卡達世界盃美國勝1:0。

網上傳來令中國人人振奮的消息，一隊由無專業牌照教練帶領12歲中國少年足球隊，與歐洲各大著名足球俱樂部青訓部同齢隊比賽，連贏七場，冠軍賽踢贏了義大利。領隊名叫董路，原是南京球賽轉播員，在無足協支持下，憑微薄資助和借貸在歐洲取得輝煌戰績。中國電動車龍頭比亞迪決定成為此球隊的贊助商，這似乎看到中國足球重生新希望。這批少年將來能否蛻變成中國青年軍，喚醒中國足球夢進而闖進世界盃，值得期待。