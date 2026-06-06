喜見歌星拒絕參與美建國慶典

依照白宮 慣例，每年總統都會邀請當年的職籃、職棒以及美足聯盟冠軍隊到白宮與總統合照，一同慶祝得之不易的球季冠軍殊榮。2017年的職籃冠軍勇士隊也曾被邀請，但是拒絕參與，原因為反對川普 分化族群的政策以及其容忍白人至上主義者的作為。

今年為美國建國250周年，白宮將大肆慶祝，美國歷經獨立戰爭、南北內戰、世界大戰、冷戰以及越戰韓戰、恐襲等驚濤駭浪，仍能屹立不搖實屬不易，250周年為一重要里程碑。不少歌星被邀請登台，但是在慶典準備事項上出了問題。

這個慶典原本為非黨派的U.S. Semi Quincentennial Commission主導策畫，但是在川普的指令下，已經被以川普為中心的Freedom 250組織替代，把舉國歡騰的國慶慶典「政治化」變成為謀取個人光環的活動！被邀的一些名歌星們得知這個改變後，不願助紂為虐成為慶典政治化下的工具，已經謝絕邀請。

川普一向口無遮攔地自大自誇眾人皆知：他自認比林肯及華盛頓高明，甚至把他的川普全名加在「甘迺迪紀念堂」的招牌之上為一例，好在目前已被聯邦法官勒令除去其名字。美國250周年的慶典，目前已由川普掌舵。不難想像本性難移的川普將會利用此盛會自吹自擂歌功頌德，違背慶祝美國建國250周年的重大意義。

2017年勇士隊支持正義拒絕白宮邀請，今年被邀的一些歌星們也能夠分辨是非、不願參與川普把慶典用於標榜其個人的活動。在川普視反對者為敵、欲去之而後快的狀況下，勇士隊以及拒絕參與慶典的歌星們能夠不懼權勢站穩立場，實為典範值得讃揚。

AI摘要 文章摘要整理： 本文指出，美國建國250周年慶典原本由非黨派機構籌辦，卻在川普主導下政治化，因而引發部分歌星拒絕參與，並以勇士隊拒訪白宮作為先例。