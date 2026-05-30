5月15日川習會 結束，川普搭乘空軍一號返回美國。會談沒有聯合公報，傳媒發掘不到新消息，大家不約而同注意局勢去向。

習近平 隨後迎來俄羅斯普亭 總統，歡迎隆重程度和接待川普差不多，機場接機是外長王毅，比接川的國家副主席韓正低了一級，普亭看來有點不滿。傳媒報導普亭請求軍事援助和建輸華油管談不攏。習近平跟著接待來訪巴基斯坦總理和塞爾維亞總統夫婦，還要前往北韓見金正恩。習近平頻繁外事活動，向國民顯示朋友遍天下，給自己添加領袖的魅力。

國內習近平繼續整肅官僚隊伍，地方大員不斷更換，在中共二十一大前作出人事布局，力求取得黨內控制權，選出習自己的人馬，為繼續連任充分準備。最新傳來中共中央召開政治局擴大會議，相信是討論習連任及接班人問題，習否能順利過關，值得關注。

川普放棄出席兒子婚禮，留在白宮處理美伊談判問題。最終將與伊朗達成初步協議，備忘錄要伊朗全部銷毀濃縮鈾，川普與海灣油國、埃及土耳其等包括伊朗參加阿伯拉罕會議聯盟。川普強調必要時與台灣賴清德總統通話，談論軍售台灣問題。駐台美軍人數由500增至1000人。台採購軍備陸續運到。川普提告中共四家貨櫃公司，又放聲氣追查新冠肺炎傳播問題。川普對中共強硬立場始終如一，不因會談時對習讚賞而有所改變。川普透露習近平要求日本降低軍事預算，不要高調地對高市早苗支持，但當場為川普所拒。

川普與普亭通過電話，確定俄烏停戰展開談判。教宗願意將談判地點選在梵蒂崗。看來長達近四年的俄烏戰爭結束帶來希望。美國在格陵蘭建立大使舘，積極推動美國在當地軍事、礦產資源等業務。

美國沒有忘記身旁的共產政權古巴，國務卿魯比歐多次表達對古巴的關切，他的家庭來自古巴，能說流利西班牙語。在能源缺乏，農產品不足，經濟落後。美國強烈軍事壓力下，古巴共黨政權變色會在不久的將來。