古巴和珠江三角洲的難民潮

近日古巴 正面臨巨大的壓力，美國川普總統開始把身邊這個共產國家擺在政治的天秤上，對這個由軍事強人卡斯楚政府作出審判。

古巴位於佛羅里達州 之南，彼此相隔約百哩，徒手游泳體力所限，無法到達。要逃出生天，只能靠船隻接載。如果有辦法，可以取道拉丁美洲逃離古巴，再轉往其他國家。

不滿中共 高壓統治人民，潛越國境逃往海外事件時有發生，廣珠江三角洲州居民有冒險泅水或乘船偷渡到香港的傳統。60年代中共開始文化大革命，政治混亂，經濟破產，民不聊生。當時省委書記陶鑄有意放鬆國門，邊防軍一反常態不抓偷渡者，大批珠江三角洲人們聞風湧向深圳，躲在梧桐山上趁著月黑風高，跨越深圳河湧入香港。

據統計那次難民潮高達40萬人。中央眼見難民潮有失控可能，約十天後馬上閉關。古巴也曾發生過異曲同工的「馬列爾運動」，1980年4月古巴政府開放馬列爾小島，讓外來船隻前來接走不喜歡留在古巴的人。4月到10月半年內來自美國佛州的船接走12萬多古巴人。同是共產國家，古巴與中共同樣面臨難民問題，古巴政府顯得更開明，讓古巴人自由登上大大小小的船隻，前往美國佛州定居。

1966年筆者正當30歲壯年，聯繫到中山鄉里，由他們帶路半夜在拱北下水，朝燈火輝煌的澳門游去，黎明時分到達黑沙環。一個月後，買來一張貼有我相片但不是我名字的臨時身分證，登上午夜由澳門開往香港的德星號客輪，6月12日踏上香港土地，當天下著暴雨，北角上方的賽西湖形成的土石流淹沒北角明園西街，香港政府教育司署副司長羅宗淦被土石流所埋喪生。前後偷渡到港的最著名人士有黎智英、劉夢熊和馬思聰全家，陳獨秀的女兒也靠著四個籃球漂到香港。當年港英政府對偷渡來港的人只要抵達市區，便可合法居留，發給香港居民身分證。

古巴經濟落後，城市仍和幾十年一樣，破爛不堪，行在路上還是幾十年前的美國款舊車。同樣是共產政權，古巴這個小兄弟更加無出息。

由古巴逃出人士大多落腳邁阿密，當地有活躍的古巴民權組織，默默地力圖改變古巴的命運。川普這次活捉馬杜洛，改變委內瑞拉的國運，解決美國身邊古巴共產政權正在時候，國務卿魯比歐出自古巴移民家庭，瞭解古巴國情，正是收拾古巴的好時機。