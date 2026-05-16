富豪避稅脫離加州不宜

「加州 富人稅風暴，7位富豪趕在期限前脫加」為5月5日世界日報的大標題。謂今年11月加州進行「富人稅法案」公投，針對全球資產淨值超過10億美元的個人徵收一次性5%消費稅，引發一場空前的富豪趕在期限前搬離加州的風潮。

這些加州富豪包括身價為71億美元的名導演史蒂芬史匹柏、2390億的臉書創始人查克柏格 、2747億的谷歌 創辦人佩吉以及其他四位身價數十至數千億美元的富豪，為了逃避被徵收一次性5%富人稅，脫離他們「生根發芽到致富」的加州。

沒錯，筆者認為：這七位在加州發跡致富的富豪皆不知「飲水思源」。以名導演史蒂芬史匹柏為例，如果沒有人才濟濟的好萊塢團隊支持，他能夠脫穎而出拍出那麼多好片子嗎？臉書的矽谷員工在社交媒體充斥的今天，工作努力兢兢業業排除萬難，得以使老闆查克柏格升級為千億富翁，查克柏格是否應該感恩？

其他5位「脫加」的富豪，也都是在加州良好的人力資源以及投資環境下成長致富，而令人不解的就是這些富豪面對「一次性」、同時也只有5%的徵稅居然想要逃避！對於十、百、千億富豪來說，5%只是九牛之一毛。俗語謂：錢滾錢，愈有錢的富豪愈易賺錢。賺回付出一次性5%的富人稅並不困難，富豪的身價也不會被徵收5%富人稅之後縮水。

不難想像這些富豪的心理：對錢看得很重，付出任何錢都期望回報，不甘心「白給」。可悲的是，他們不懂得「回饋」，也就是「財富取之於社會，應該用之於社會」，而非成功之後就忘記施主。對於資產淨值超過10億的富豪來說，5%只是小數字，但是如果所有身價相同的富豪能夠拿出5%，其總數則很可觀；作為改善公共設施、解決遊民問題、減少加州預算赤字等急需的款項。反之，富豪為了逃避區區一次性5%富人稅，確保自己的荷包重於一切，不惜放棄幫助自己成長的家園而遠走高飛，其置加州前途於不顧的作法，則是令人不敢苟同。