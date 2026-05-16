我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普福斯專訪談台獨、對台軍售 中英文逐字稿一次看

獲黃仁勳青睞 蜜雪冰城火速上線「大佬同款」專區

富豪避稅脫離加州不宜

薛永康╱托倫斯
聽新聞
test
0:00 /0:00

加州富人稅風暴，7位富豪趕在期限前脫加」為5月5日世界日報的大標題。謂今年11月加州進行「富人稅法案」公投，針對全球資產淨值超過10億美元的個人徵收一次性5%消費稅，引發一場空前的富豪趕在期限前搬離加州的風潮。

這些加州富豪包括身價為71億美元的名導演史蒂芬史匹柏、2390億的臉書創始人查克柏格、2747億的谷歌創辦人佩吉以及其他四位身價數十至數千億美元的富豪，為了逃避被徵收一次性5%富人稅，脫離他們「生根發芽到致富」的加州。

沒錯，筆者認為：這七位在加州發跡致富的富豪皆不知「飲水思源」。以名導演史蒂芬史匹柏為例，如果沒有人才濟濟的好萊塢團隊支持，他能夠脫穎而出拍出那麼多好片子嗎？臉書的矽谷員工在社交媒體充斥的今天，工作努力兢兢業業排除萬難，得以使老闆查克柏格升級為千億富翁，查克柏格是否應該感恩？

其他5位「脫加」的富豪，也都是在加州良好的人力資源以及投資環境下成長致富，而令人不解的就是這些富豪面對「一次性」、同時也只有5%的徵稅居然想要逃避！對於十、百、千億富豪來說，5%只是九牛之一毛。俗語謂：錢滾錢，愈有錢的富豪愈易賺錢。賺回付出一次性5%的富人稅並不困難，富豪的身價也不會被徵收5%富人稅之後縮水。

不難想像這些富豪的心理：對錢看得很重，付出任何錢都期望回報，不甘心「白給」。可悲的是，他們不懂得「回饋」，也就是「財富取之於社會，應該用之於社會」，而非成功之後就忘記施主。對於資產淨值超過10億的富豪來說，5%只是小數字，但是如果所有身價相同的富豪能夠拿出5%，其總數則很可觀；作為改善公共設施、解決遊民問題、減少加州預算赤字等急需的款項。反之，富豪為了逃避區區一次性5%富人稅，確保自己的荷包重於一切，不惜放棄幫助自己成長的家園而遠走高飛，其置加州前途於不顧的作法，則是令人不敢苟同。

加州 查克柏格 谷歌

上一則

安樂死合法爭議大 民意恐難擋

延伸閱讀

為「逃稅」加州一票富豪紛出走 只有黃仁勳這樣說

為「逃稅」加州一票富豪紛出走 只有黃仁勳這樣說
智庫全球大會 黃仁勳重申：喜歡低稅 但願繳富人稅

智庫全球大會 黃仁勳重申：喜歡低稅 但願繳富人稅
美國現象／加州、華盛頓州 小費給得最少

美國現象／加州、華盛頓州 小費給得最少
灣區前20富翁 居住地、淨資產全曝光

灣區前20富翁 居住地、淨資產全曝光

熱門新聞

「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／川普抵北京訪問 短短一天川習談什麼？

2026-05-13 14:24
「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／川普借刀殺人 伊朗求助北京、賴清德神鬼奇兵

2026-05-09 02:29

川普揚言撤軍 歐美的靈魂拷問

2026-05-12 02:00

川習會各有盤算 台灣非決勝關鍵

2026-05-08 02:00

漢他病毒爆發 凸顯美國公衛缺口

2026-05-13 02:00

最高法院架空投票權法 共和黨急重畫

2026-05-11 02:00

超人氣

更多 >
川普警告台灣：不希望有人走向獨立

川普警告台灣：不希望有人走向獨立
拚生意不忘祭五臟廟 黃仁勳北京美食清單曝光

拚生意不忘祭五臟廟 黃仁勳北京美食清單曝光
習近平身高之謎…天壇與190公分川普合照 讓人看清楚？

習近平身高之謎…天壇與190公分川普合照 讓人看清楚？
好市多高端、好用小家電降價百元 華人「終於等到它」

好市多高端、好用小家電降價百元 華人「終於等到它」
美國最有錢有權的CEO成最昂貴布景 川習會有多少成果？

美國最有錢有權的CEO成最昂貴布景 川習會有多少成果？