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湖人高齡超級球星詹皇

禾子╱蒙特利公園市
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NBA季後賽洛杉磯湖人隊當家球星詹姆斯成為傳媒的焦點，已屆41歲高齡，他能否在西岸賽區帶領戰友在連輸三場情勢下，從對手雷霆扳回一城。關鍵第四仗第四節最後40秒前湖人還領先一分。可是對手太強了，不給湖人機會。湖人另一主力唐西奇傷患缺陣，攻防都受了影響，詹姆斯在四場比賽中盡了全力，還是遺憾收場。

令人感興趣的是湖人、雷霆兩位教頭和場上仍在拚搏的詹姆斯三人同是41歲，詹皇繼續叱吒球場打球，其他兩位早已身為教練。更令人驚艷的詹皇兒子，竟然與老爸同為湖人隊效力，父子檔同場出賽，父親擲出完美拋物線高球，由兒子飛身躍起接力入樽，精彩鏡頭贏得全場雷動讚歎聲。

詹姆斯18歲剛中學畢業，就參加邁阿密熱火隊打職業賽，很快便嘗到總冠軍味道。轉戰克利夫蘭騎士隊，又為家鄉父老贏來桂冠。

2018年加入洛杉磯湖人隊，為紫金軍團帶來冠軍頭銜。他前後為NBA三隊爭得職業籃壇總冠軍最高榮譽，並成為參加季後賽場數最多（高達300場）的運動員。

詹皇能長期保持巔峰狀態，得分、籃板和助攻數字在水準內，比賽重要關頭他能擔任關鍵球員角色，由他掌握最後的一擊。

詹姆斯球品好，與同伴合作無間，不獨霸球權，肯將機會留給隊友，是位名副其實的球隊領袖。他特別珍惜短暫球員生涯，生活嚴𧫴自律，少傷病，延長了運動員黃金時段。

詹姆斯在商場投資成功，他不滿足廣告代言分紅制度，認為代言收入有花完之日，而股權可獲持久之增值。他聰明地以股票換代言，達到長做長有目的。他以耐吉給他10億元收入購入耐吉股票；他進入球場時雙耳帶上Beats廠牌耳機，將代言收入換作該廠股票，自己就成了該廠老闆之一，到2014年蘋果收購Beats價高達30億元，給詹姆斯帶來龐大收益；詹皇接受Blaze披薩店邀請成為該店的股東。事實證明詹皇是體壇中最有生意頭腦的投資人。

詹姆斯是個傳奇人物，無論打球從商，待人接物都是成功的，也深受美國人民的敬重。

湖人 唐西奇 詹姆斯

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安樂死合法爭議大 民意恐難擋

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