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建國250年 洛城迎盛事

安歌╱洛杉磯
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今年是美國建國250周年，美國是世界體育運動強國，足球世界杯就是在6、7月在美國國慶期間舉行。

為推動英式足球運動，美方主辦機構已努力工作幾十年，當年請巴西球王比利、繼而有英國貝克漢及當今球王梅西在佛羅里達州組隊推廣英式足球活動。現今美國男隊巳達世界級水平，女隊進步神速，擁有多項世界冠軍頭銜。市場推廣不錯，商業贊助逐漸增多，有大批球迷捧場。

今年足球世錦賽由美方主辦，分東、中和西部三大區，在紐約、達拉斯和洛杉磯共16個大城市作賽，部分賽事移師加拿大和墨西哥舉行，賽事已在墨西哥揭幕，冠軍戰於7月19日在紐約有8萬座位大都會球場舉行。

世足賽為美國250周年國慶錦上添花，美國隊安排在洛杉磯賽區出賽，所在D組強隊不多，賽前已經取得16強資格，估計主要競爭強手為比利時、土耳其、瑞士及巴拉圭等，美國有主場優勢，對手不算太強，如果不失水準，應該可以進入8強，加上天時地利之助有機會進4強。

伊朗隊與美國隊同組，美伊戰場上交火，令洛杉磯足球賽事帶點敏感性，尤其伊朗女足在澳洲參賽時發生過隊員離隊不返國政治事件，鬧得有點不愉快。川普總統已開聲表態歡迎伊朗隊來美比賽。洛杉磯繼續要在2028年主持奧運會，美國應該擺出主人翁熱情迎客態度，為活動大開方便之門，只要不是黑名單上的恐怖份子，國務院簽證應該持寬鬆態度。

貝克漢 梅西 洛杉磯

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