建國250年 洛城迎盛事

今年是美國建國250周年，美國是世界體育運動強國，足球世界杯就是在6、7月在美國國慶期間舉行。

為推動英式足球運動，美方主辦機構已努力工作幾十年，當年請巴西球王比利、繼而有英國貝克漢 及當今球王梅西 在佛羅里達州組隊推廣英式足球活動。現今美國男隊巳達世界級水平，女隊進步神速，擁有多項世界冠軍頭銜。市場推廣不錯，商業贊助逐漸增多，有大批球迷捧場。

今年足球世錦賽由美方主辦，分東、中和西部三大區，在紐約、達拉斯和洛杉磯 共16個大城市作賽，部分賽事移師加拿大和墨西哥舉行，賽事已在墨西哥揭幕，冠軍戰於7月19日在紐約有8萬座位大都會球場舉行。

世足賽為美國250周年國慶錦上添花，美國隊安排在洛杉磯賽區出賽，所在D組強隊不多，賽前已經取得16強資格，估計主要競爭強手為比利時、土耳其、瑞士及巴拉圭等，美國有主場優勢，對手不算太強，如果不失水準，應該可以進入8強，加上天時地利之助有機會進4強。

伊朗隊與美國隊同組，美伊戰場上交火，令洛杉磯足球賽事帶點敏感性，尤其伊朗女足在澳洲參賽時發生過隊員離隊不返國政治事件，鬧得有點不愉快。川普總統已開聲表態歡迎伊朗隊來美比賽。洛杉磯繼續要在2028年主持奧運會，美國應該擺出主人翁熱情迎客態度，為活動大開方便之門，只要不是黑名單上的恐怖份子，國務院簽證應該持寬鬆態度。