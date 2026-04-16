巴西代表提一中 警示台灣賴政府

巴西 駐台代表桑路易日前接受媒體專訪時稱「台灣是中國的一部分」，直言：「這就是為什麼我們不承認台灣是獨立國家，而且大多數國家都不承認台灣是獨立國家的原因。」不但直接挑戰民進黨 政府關於台灣地位的主張，更具有深層的警示意義。

行政院長卓榮泰 對此表達嚴正抗議，外交部也促請桑路易注意，依據國際法，外交代表有不干涉駐在國內政的義務；陸委會副主委梁文傑也表示，相關言論恐對國際社會釋出錯誤訊息。事實上，桑路易身為非邦交國的駐台代表，並不是「干預他國內政」，也非向國際社會釋放錯誤訊息，而是在提醒民進黨政府「兩岸同屬一中」，或才是當今國際社會的主流。

此事表面看來，巴西駐台代表發出此言，外交部與陸委會難辭其咎。民進黨二度執政後，一方面否認九二共識，另一方面積極推動去中國化，主要目的就是打破兩岸同屬一中的認知。巴西一般人民不認識民進黨政府的立場還情有可原，但巴西駐台代表常駐台灣已超過一年，外交部與陸委會卻未能使之認清民進黨政府立場，是嚴重失職。

但如果桑路易十分清楚民進黨政府的立場，卻仍然發出相反的言論，就顯示出問題的嚴重性，說明民進黨政府的立場違背國際主流意見。

例如丹麥政府為了統一對台灣的稱謂，自2024年起，將旅居丹麥台灣僑民居留證的國籍註記為「中國」，出生地可以註記為台灣；民進黨政府交涉無果，於是採取報復措施，取消丹麥駐台代表處的禮遇。其實丹麥並沒有刻意矮化台灣，只是根據國際現實表述。

更甚者，本年3月，世界貿易組織（WTO）部長會議主辦國喀麥隆，將台灣代表團成員之禮遇簽證國籍欄標示為「Taiwan, Province of China」。WTO不是聯合國附屬機構。喀麥隆違反WTO規則，不用台灣正式會籍名稱，卻根據聯合國的用語稱呼台灣，確實無理。可嘆的是，民進黨政府可以對丹麥祭出反制措施，卻對喀麥隆無可奈何，只能表達最強烈譴責，並自我退縮放棄參加會議。

民進黨政府想用台灣意識擺脫中國框架，並不能改變現實狀況。雖然不斷爭取美日及歐洲國家支持台灣參與國際組織，卻無具體成果，更因此陷入自我設限的困局，這是國際政治現實殘酷的真實面貌。民進黨政府若不肯面對現實、改變做法，就只能繼續自怨自哀。

（本文取自4月17日聯合報民意論壇，作者為退休大使）