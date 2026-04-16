南韓入境卡爭議 台韓畫界線

南韓 入境卡原將台灣標示為CHINA（TAIWAN），引起爭議，後在外交部門的溝通下改成台灣。如今中共 當局卻有所評論，認為南韓應依一中原則行事。雖入境申報屬南韓內政事務，但中共有如此強烈反應亦不意外；尤其南韓近期積極推動對中關係，面對中共的反應，也等同對台韓關係畫出界線。

一中原則猶如中共的刀劍，畫出清楚明瞭的彼岸、界定敵友。當年南韓與中華民國 斷交時，台灣被畫上深刻的刀傷；韓方當時甚至要求台外館人員24小時離境，並將台灣使館轉交給對岸使用。諷刺的是，時任南韓總統盧泰愚在與中方即將建交之際說：「交了新朋友，不忘舊朋友」，爾後韓方卻急著將「舊朋友」過往的關係消除、迎接新朋友的到來，對台灣造成雙重打擊。

台韓中三方糾葛雖漸成過往雲煙，近期卻又傳濃厚火藥味；中共不但已奪去中華民國過往在南韓的足跡，更是對南韓極具影響力的邦交國；此次對於台方在南韓入境卡的名稱標注爭議多所著墨，再度壓縮台灣的國際空間。過往中華民國與大韓民國「龍虎之邦」的情誼，在國際現實下早已不勝唏噓。現在談及台韓情誼，恐只剩一廂情願。

（本文取自4月17日聯合報民意論壇，作者為自由業）