當荷莫茲海峽航道失去確定性…美意圖改寫能源運作結構

就在美伊兩國持續為封鎖荷莫茲海峽一事之際，巴基斯坦 昨表示，將主辦美伊第二輪會談。這場圍繞荷莫茲海峽的危機，看似突發性的航運中斷，實則是一場關於規則、權力與供應鏈重組的深層變局。全球能源運作的基本邏輯，正在悄然改寫。

首先，航運的急遽收縮揭示了市場運作的核心不在於風險是否發生，而在於風險是否可預期。例如日前川普宣布將對荷莫茲海峽實施封鎖後，航運市場瞬間進入歸零凍結狀態；油輪掉頭、航次取消、保險費率飆升等反應，並非基於實際封鎖線是否完全布局，而是基於對「不可控局面」的預期。

過去市場可在「高風險但可預期」的環境中運作，通行安排有基本規則可循；但當前的危險之處在於，荷莫茲海峽同時受到伊朗 與美國軍事制約，使航道轉變為「規則不確定區域」。對資本與物流而言意味著無法「定價風險」，結果遂不等待風險發生而提前退出。

「預期先於現實」的市場反應機制下，一條航道不必實質封鎖，只因「可能失控」其經濟功能即已大幅削弱。這場封鎖的意義，遠不止於對伊朗的施壓，更在於對全球能源流向的重塑；當荷莫茲海峽的通行穩定性削弱，市場自然會尋找替代路徑；當前最具承接能力的，正是美國墨西哥灣沿岸的西德州原油出口體系。

近期大量油輪轉向美國是供應鏈自發調整的結果；原依賴中東出口的需求，開始被迫重新選擇美原油。一旦航線、保險與交易習慣逐漸適應新的流向，即便未來荷莫茲海峽恢復通行，市場也未必完全回流。對波灣產油國而言，這意味的不是短期出口受阻，而是市場地位被逐步侵蝕。

當前局勢的危險性在於「控制與不穩定並存」。伊朗仍具備影響海峽的能力，美國則試圖介入並重塑規則。在航運密度下降、軍事活動頻繁的環境中，識別與溝通空間被壓縮，一旦發生誤判則降溫更加困難。對美國而言，維持「高壓但未開戰」是種可控的施壓策略，但一旦某一環節失誤，整體局勢便可能迅速失控。

對伊朗而言，情境同樣艱難。若選擇克制，經濟壓力將持續累積；若採取行動，則恐被視為升級衝突。在這種進退兩難的框架下，區域緊張將長期化。過去數十年，中東地緣政治下的荷莫茲海峽雖處於緊張狀態，但始終維持一個基本共識，即確保航道開放、避免極端手段，如今這一基礎已然動搖。

封鎖或準封鎖一旦成為工具，全球航運體系即須重新評估風險，包括航線選擇、保險定價、庫存策略乃至能源定價機制都將隨之調整。一旦企業習慣繞開某條高風險通道，新的供應路徑便會逐步固化。故美國的策略並非單純的戰術施壓，更接近結構性操作，亦即透過提高不確定性以削弱既有體系的穩定性，進而為自己成為替代路徑創造空間。真正決定未來的不是誰暫時掌控了通道，而是誰能在規則改變時重新布局。

（本文取自4月17日聯合報民意論壇，作者為政經觀察者）