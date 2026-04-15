借鏡中東 兩岸動盪無贏家

被認為奠定了歷史新高度的「鄭習會」已於10日落幕，雙方除了增進互信、加強交流、重建溝通管道外，北京旋即推出「對台十策」，不僅代表了陸方誠意，也為近年來於綠營主政下陷入冰點的兩岸形勢迎來了一縷和平春風。

同時，中東亂局似乎未有好轉跡象。雖然在巴基斯坦 的斡旋下，美伊在其首都伊斯蘭馬巴德舉行了自1979年來兩國最高級別的面對面談判。但歷經廿多個小時後，雙方於荷莫茲海峽、核武器、解除制裁等議題上依舊沒有取得任何實質進展，致使本就脆弱的「停火協議」岌岌可危。

兩相對比，其實很容易就能以中東局勢為借鏡，提出對台海發展的重要啟示；即戰爭從來不是贏家遊戲，和平才是多方受益的路徑。

自美以對伊朗 發動「史詩怒火」行動以來，憑藉著軍備、情報、精準打擊三大優勢，摧枯拉朽般斬首了伊國境內多位高層，也摧毀其大部分國防工業、核設施、能源設施與民用基礎建設。不過，這樣的結果卻很難讓國際社會視美以為勝利者。究其原因，他們大動干戈迫使伊朗放棄核子計畫，意圖引發政權更迭，以及將荷莫茲海峽納入可控範圍等目標均未實現。

反倒是，美國國內反戰輿論高漲，其保護盟友的能力頻遭質疑，使得川普的對外戰略嚴重受限，政治和經濟成本陡增。而對以色列 來說，雖一度實現局部戰術勝利，但戰爭的持續性和不可控因素，依舊讓其國家安全與國際形象受到嚴重考驗。

尤其是，以色列將摧毀伊朗視為核心目標，這種狂熱已經明顯捆綁了政治理性，流露出即使讓區域乃至國際陷入動盪也在所不惜的衝動。

不過，美以尚未從戰爭中占到便宜，並不代表伊朗就可以宣稱勝利。民生經濟遭受重創，軍事與基礎設施面臨系統性破壞，民生問題步履維艱，都將伊朗推向崩潰邊緣。

至於其不斷用飛彈和無人機襲擊周邊國家的行為，一方面代表了其他國家同樣無法從戰爭中受益，反倒陷入需要保護能源工廠和運輸設施的疲於奔命之中；另一方面，這一行為也促使伊朗在地緣政治中更為孤立，注定加劇阿拉伯世界對其的仇恨和不信任感。

整體來看，中東戰爭讓所有直接或間接參與者都付出了嚴重代價。美國戰略目標遙遙無期，且暴露出失信於盟友的短板；以色列短期勝利，卻掩蓋不了長期戰爭狂熱帶來的風險；伊朗面臨1979年來最殘酷的生存挑戰，海灣國家的安全與經濟信心均受挫。顯然，戰爭的「收益」往往只是幻象，實際上是各方消耗的疊加。

如此深刻的教訓，也引發了國際重新反思戰爭與和平間的價值平衡。而「鄭習會」的本質恰恰是看透了這一現實，所以才努力讓台海局勢不再重蹈覆轍。

然而身為台灣的執政者，民進黨不僅未從這些地緣危機導致的慘劇中吸取經驗，更在兩岸乃至印太關係裡失去主體角色。綠營仍抱著數十年來的「抗中」牌老調重彈，將「鄭習會」建立起的善意視為「糖彈」，眼裡只有政黨鬥爭，卻未見「和」字。

背後揭示的只是台灣政壇如今的政治錯置：執政者冷嘲熱諷，在野者奮起努力；人類的理性與智慧，往往還比不上私欲與野心。

（本文取自4月16日聯合報民意論壇，作者為國際戰略研究所成員）