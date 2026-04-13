美要伊朗棄核 談「和」難上難

美伊經過21小時的馬拉松談判，美國代表團團長、副總統范斯 說，雙方談判結束卻並未達成協議，伊朗拒絕接受美方條件。談判前，范斯說兩周停火是「脆弱的停火」；美國預測市場認為，達成永久和平的機率是12%。川普 在破局後揚言要全面封鎖荷莫茲海峽，實際上美軍僅封鎖船舶進出伊朗港口。

伊朗提出十項要求，包括永久停火保障、擁有濃縮鈾、荷莫茲海峽主權，每一項的門檻都極高。川普有一異常天賦，善於促使對手找到新的槓桿來反制美國。美以聯手轟炸伊朗，伊朗就拿荷莫茲海峽做盾牌；川普要伊朗先開放荷莫茲海峽，美國卻認為海峽是公海，伊朗沒有封鎖的正當性且要收費；伊朗反認為正因為川普打伊朗，伊朗才會封鎖荷莫茲海峽，川普的霸道行為違反國際法且涉及戰爭罪，美國豈不更沒正當性？這樣的議題，雙方怎可能有焦點？

最大的爭論是美國認為伊朗不能有濃縮鈾，但這是伊朗的保命符，伊朗不可能放棄。伊、以世仇，以色列 據傳有百枚核彈，伊朗不可能放棄濃縮鈾；利比亞的格達費原擁有核武，受美脅迫而放棄核武、後被殺，伊朗引為殷鑑；要有核武，才能像北韓金正恩一般不斷地鮮蹦活跳。

現在掌控伊朗軍政大權的是革命衛隊，衛隊兵力19萬人。衛隊成員長期被灌輸反以、反美意識，融入血液成為信仰，就像戰爭機器；美以炸死現任領導人穆吉塔巴的父母妻兒，國仇家恨難消；再加上美國的狂轟濫炸，伊朗內部民主派人士已轉成民族主義者，抗美信念強烈。伊朗是為自己的生存權而戰，放棄核武、解除荷莫茲海峽封鎖，談何容易？

談判最好的結局就是美以伊休兵停戰，各自宣稱「勝利」，同時繼續談判、以會養會；好比當年華沙會談，談了12年卻毫無結果。川普要從伊朗戰爭中得到教訓，穿皮鞋的跟赤腳的打不見得占上風，只能回去將「交易的藝術」重寫。伊朗民眾生活水深火熱，通膨接近5成，貨幣幾乎一文不值；美以轟炸了鋼鐵廠、石化廠、橋梁、鐵路、客機，休養生息提振經濟是當務之急，否則伊朗可能再發生動亂。

美以伊三方若休兵停戰，會給中東短暫的歇息。但即使伊朗逐步解封荷莫茲海峽，因為很多油廠、煉油槽設施遭到破壞，專家認為，今年內油價仍會在90上下。台灣有6成以上石油、1/3天然氣，及兩成特化品須經荷莫茲海峽運輸，要在這次美伊談判中把握海峽開放時機，趕快進口中東的合約原油以解國內油荒；更應分散買油對象國家，擴大非中東地區的油源。

中東各國間的歷史恩怨複雜，即或戰爭結束，伊朗還是會不斷侵擾中東的美軍基地，與以色列之間的相互攻擊也不會停。中東各國還會互相砲火攻擊。但這些區域性糾紛，只要美國不介入，就不會演變為國際戰爭。

（本文取自4月14日聯合報民意論壇，作者為退休媒體工作者）