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戰火降溫 體制崩潰風險仍在

馬瑞新（台北市）
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近期美以伊衝突似有降溫跡象，然川普一貫反覆多變的決策風格，使局勢仍充滿不確定性，不僅讓盟友難以適從，也使區域國家難以預期未來，實際上風險並未消失，而是被延後甚至累積。

這樣的局勢並非偶然。著名歷史學家Eric H. Cline在「公元前1177年：文明崩塌之年」指出，青銅時代晚期的埃及、赫梯帝國與邁錫尼文明，曾建立高度互聯的國際體系，透過貿易與資源交換維持穩定。然而當氣候變遷、糧食短缺、外來衝擊同時發生，整個體系即迅速崩潰。關鍵在於這樣的體系過度依賴少數核心節點，一旦出現干擾，即引發連鎖反應。

今日的全球結構與當時有著驚人的相似，世界經濟高度依賴中東能源，波斯灣與荷莫茲海峽成為樞紐。然美國在該區域，從制裁政策到軍事威嚇，多以自身利益為優先，卻要求盟友配合承擔風險，使原本就脆弱的體系更加不穩，也加深各國對美國的不信任。

更重要的是，美國近年無論是伊拉克戰爭，或是長達二十年的阿富汗戰爭，其戰略目標與實際成果間均存在落差。戰爭理由備受爭議、戰後留下長期動盪與高昂成本。在此背景下，當前對伊朗的強硬自難獲得信任，甚至被視為重演過去模式。最值得警惕的是這些行動帶來的外溢效果；能源價格波動迅速影響全球經濟，並透過成本機制推高糧食價格，俄烏戰爭已證明區域衝突足以引發全球糧食危機；類似風險發生於中東，影響只會更加廣泛。再加上航運成本上升與金融市場震盪，使得未參與衝突的國家也須承擔後果，形成「美國決策、全球買單」的局面。

對台而言這樣的風險尤為現實，身為高度依賴能源進口與外貿出口的經濟體，一旦中東局勢升溫，直接衝擊能源供應與物價穩定。尤其台灣在安全上幾乎完全依賴美國，當美政策充滿不確定性時，勢必增加台灣戰略風險。換言之台灣並非旁觀者，而是深受影響的參與者。

歷史不會簡單重演，結構性警訊卻值得警惕。「公元前1177年」的崩潰提醒我們，真正的危機不在於單一衝突，而在於體系本身的脆弱。一個強權以自身利益為優先而反覆改變政策，侵蝕的是整個國際秩序基礎；美以伊衝突或許暫時降溫，但背後暴露的問題才真值得警惕。

（本文取自4月10日聯合報民意論壇，作者為研究人員）

伊朗 氣候變遷 川普

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