鄭習會促成「良制」更勝「兩制」

國民黨 主席鄭麗文率團赴大陸訪問，並前往南京中山陵拜謁國父孫中山先生，提及其創建亞洲首個民主共和國「中華民國 」之不易時，更數度哽咽。鄭主席今將與大陸最高領導人習近平總書記會面，乃近年兩岸關係低迷之際，具有象徵意義的破冰之旅。

鄭主席欲以單次會談發揮影響力，可能性有限；然國民黨自金門協議、辜汪會談、連胡會至馬習會之交流，向來謹守九二共識、一中各表、兩岸一家親等基本原則。相較民進黨 違憲台獨路線，國民黨在增進兩岸關係上顯然更具優勢。

基此，筆者期盼鄭習會晤更能在九二共識基礎上重新定位兩岸統一的方向。具體的祝福與期盼如下：

一、習總書記裨益台灣地區人民，「良制」優於「兩制」：兩岸自1949年分治以來，兄弟登山各有成績。大陸雖曾歷經曲折，然現已是世界第二大經濟體。因此，大陸強調之「一國兩制台灣方案」，可理解為大陸當局欲與台灣人民共享發展成果之善意。

然而，大陸政經發展同時，台灣一方面取得亞洲四小龍成績，另一方面在政治上歷經解嚴、終止動員戡亂之民主轉型，包含1996年領導人直選等重大制度變革。台灣地區之民主、法治雖非完美，卻已成為人民DNA。

台灣地區多數民意不在「一個中國」之名，而在制度是否足以保障既有生活方式與價值。是以關鍵不在「兩制」，而在是否為兩岸人民可接受之「良制」。動態的「良制」較靜態的「兩制」更具說服力。

二、實踐「良制」，關鍵在憲法司法化：筆者以海基會秘書長身分，曾於1991年4月，於台北飛香港轉中國民航飛北京班機上，閱讀到人民日報「法制，中國人的新觀念」一文，其中對「憲法是各種法律的媽媽，咱們中國上上下下都得聽她的」一語，心有戚戚。

習近平自就任總書記以來強調「憲法高於一切、憲法的靈魂在於實踐」，依中共憲法，人大常委會固然有憲法解釋權，但這並不影響人民法院於個案判決中大量且具體援引憲法，否則憲法之靈魂難深入人民生活。

反觀台灣地區，即便歷經戒嚴，大法官在改制為憲判字前仍累積813號解釋，使憲法得以回應社會變遷，維持規範生命力。即便近期部分憲法判決具爭議，仍屬瑕不掩瑜。

因此，從徒有形式之「法制」，走向上善若水之「法治」，進而臻於「良制」，應為兩岸共同方向，大陸推動憲法司法化，刻不容緩。

三、共促「九二共識」的2.0版「良制一國」，使鄭習會加分。對習總書記而言，此次會面應有助理解：所謂「台獨」及「兩岸互不隸屬」，僅為當前台灣地區執政黨未及4成選民之主張，並非主流民意。兩岸固有制度差異與歷史分歧，但和平與發展始終是最大公約數。

對鄭主席而言，此行除力求穩健、不失分，並表達台灣多數人民無法接受「一國兩制」外，更應傳遞國民黨反對不必要國防採購之立場，並重申若未來重返執政，將以民生福祉與經濟發展為施政核心，爭取人民的支持。

綜上所述，鄭習會欲加分，有賴兩岸共促「九二共識2.0版」之「良制一國」，如此方能凝聚人民信任，降低不必要風險。期待並祝福鄭習會圓滿達成。

（本文取自4月10日聯合報民意論壇，作者為海基會首任秘書長兼副董事長）