搶救飛官 復活節報佳音

受難節的4月3日（周五），美國三架飛機在伊朗 中彈，兩架墜毀，一架堅持飛返基地。彈射逃生三位飛行員其中兩人被救，F15戰機後座上校官階的武器系統官失聯多時，其間政府無任何訊息公告。全國人民都默默為他祈禱。4月5日（周日）凌晨終於由川普 總統宣布上校得救了，他受傷了，但得救安全回到基地。我懷著平靜心情返回教會作復活節的主日崇拜，為美國祈禱！

為拯救自己的戰士，國家不惜付出一切代價，就是為了一個都不能少。在極端危險的交戰中，利用敵國一座荒廢機場跑道，降落兩架運輸機和小型救難專用直升機和200多人精銳之師，利用最先進設備，將藏匿岩石縫中的上校救出。準備起飛時，卻發現跑道鬆軟，機輪陷於砂石中無法起飛。緊急關頭，立刻另行再派出運輸機和直升機支援。天上有155架戰機和無人機組成火力網，阻止前來搶人的敵軍。終於救人成功，全部安全返航。

美國軍隊憑著一個不能少的理念，設有傘降救援隊，專責拯救失聯戰機機師和負傷戰士和犧牲的同袍。二次大戰當時老布希總統是戰鬥機飛行員，戰機中彈墜海，就是由救援隊救起（德州布希圖書館有照片為證）。新聞常報導海外戰爭失蹤士兵遺體多年後被發現，國家都隆重地將遺體接回，埋於美國軍人公墓。據知軍人犧牲後24小時內有專人前往拜訪其家屬及作出撫恤的安排。正是愛國主義和人道主義高度結合，將每個人都要帶回家。人才永遠比設備重要。

伊朗是個殘暴屠殺和平示威人民的政權，川普表示如果不接受投降談判，伊朗只能返回石器時代。川普只是執行普世價值觀，確保荷莫茲海峽安全通行，伊朗必需放棄核武器，讓伊朗人民掌控這個國家。

美國太空總署成功發射阿提米絲2號太空船，創下人類最遠太空行程，觀察月球背面，為建立人類在月球太空基地作準備，這是美國登陸月球54年後再創輝煌，證明美國仍是現今世界科技的領頭人。

古巴開始釋放2000名政治犯，向美國表示合作的意願。古巴應該會成為美國的好鄰居。

這是人間的四月天，美好的復活總是由春天開始。