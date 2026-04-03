川普執意攻伊朗 加速美國衰敗

川普 發表伊朗戰爭談話，美國預計在兩到三周內痛擊伊朗，如不達成停戰協議，將轟炸德黑蘭電廠，將伊朗打回石器時代；對川普談話，伊朗立即以對以色列發射飛彈回應，並揚言對美以發動毀滅攻擊。

川普說，美軍已完成所有核心戰略目標，但又猛炸伊朗；既宣告勝利，還預告要開打，邏輯矛盾。中東戰火所造成的油價大漲和通膨，川普甩鍋全球，由各國埋單，這是美國典型的唯我獨尊，更是川普不講道義只顧自己的現實主義。

川普原估算，打完委內瑞拉 ，再拿下伊朗，三國的石油產量達全球近三成，儲量更超過三成之一，都是全球第一，美國對全球石油有定價權，在建國250年成為石油大帝國。在川習會時，可趾高氣昂和習近平談美國要的東西。而今伊朗戰爭久陷泥沼，進退困難，盤算落空，川習會恐會倒過來，美國提出301調查，中國以稀土還以顏色，說中國要世界和平，稀土不賣給美國做武器和彈藥；美國只有取消對中國301調查、降關稅，畢竟沒有武器供應，美以伊戰爭、俄烏戰爭都不必打了。川習會也可能將美國反對台獨、支持兩岸統一列為第四公報。

川普急功近利，很難潛心思考複雜的全球議題，也聽不進幕僚的建議，他要鐵拳統治世界，破壞全球秩序。他只率性做他想的，做得順手，他會說伊朗戰爭好玩；不順手，他會反怪副總統范斯與伊朗協議沒談好。

當川普打伊朗時，俄中可沒閒著。兩國看的是世界還有自己的安全，是一個創造機會的時候。俄羅斯因油價不斷上漲，進帳更多，游刃有餘繼續打烏克蘭；中國也利用這段時間充裕戰略儲備能源，全力發展電力、風力、水力、太陽能，加多進口石油，儲油夠半年使用。習近平、普亭 好整以暇的看川普對伊朗出招，就像拿破崙說的，「當敵人出錯的時候，千萬不要打斷他」。中國商人也在研究中東地區的基礎建設在戰火中所受的波及，他們估量：伊朗戰爭不會久打，美國撤兵時，也是他們進去中東半島拿重建訂單時。

美以伊戰爭告訴世界，能源在經濟中的核心地位，軍事和經濟力量建立在實體資源上。石油、稀土、晶片是重要的工業動能，美國已是能源大國，還要遠渡奪取委內瑞拉、伊朗石油；中國會用稀土對抗美國。除了稀土，還有很多稀少金屬是高科技及綠能發展不可或缺，這些生產國也試圖和中國做戰略結合，建立「稀有金屬聯盟」以共同對抗美國。

美國現在走的是19世紀的英國大不列顛帝國的路，挾霸權打伊朗，更加速美國的衰敗。

（本文取自4月4日聯合報民意論壇，作者為退休公務員）