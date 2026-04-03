我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲婚禮日期出來了 選在今年唯一落在13日的星期六

全美派對學校榜單出爐 加州這所大學名列第1

川普執意攻伊朗 加速美國衰敗

黃惠（台北市）
聽新聞
test
0:00 /0:00

川普發表伊朗戰爭談話，美國預計在兩到三周內痛擊伊朗，如不達成停戰協議，將轟炸德黑蘭電廠，將伊朗打回石器時代；對川普談話，伊朗立即以對以色列發射飛彈回應，並揚言對美以發動毀滅攻擊。

川普說，美軍已完成所有核心戰略目標，但又猛炸伊朗；既宣告勝利，還預告要開打，邏輯矛盾。中東戰火所造成的油價大漲和通膨，川普甩鍋全球，由各國埋單，這是美國典型的唯我獨尊，更是川普不講道義只顧自己的現實主義。

川普原估算，打完委內瑞拉，再拿下伊朗，三國的石油產量達全球近三成，儲量更超過三成之一，都是全球第一，美國對全球石油有定價權，在建國250年成為石油大帝國。在川習會時，可趾高氣昂和習近平談美國要的東西。而今伊朗戰爭久陷泥沼，進退困難，盤算落空，川習會恐會倒過來，美國提出301調查，中國以稀土還以顏色，說中國要世界和平，稀土不賣給美國做武器和彈藥；美國只有取消對中國301調查、降關稅，畢竟沒有武器供應，美以伊戰爭、俄烏戰爭都不必打了。川習會也可能將美國反對台獨、支持兩岸統一列為第四公報。

川普急功近利，很難潛心思考複雜的全球議題，也聽不進幕僚的建議，他要鐵拳統治世界，破壞全球秩序。他只率性做他想的，做得順手，他會說伊朗戰爭好玩；不順手，他會反怪副總統范斯與伊朗協議沒談好。

當川普打伊朗時，俄中可沒閒著。兩國看的是世界還有自己的安全，是一個創造機會的時候。俄羅斯因油價不斷上漲，進帳更多，游刃有餘繼續打烏克蘭；中國也利用這段時間充裕戰略儲備能源，全力發展電力、風力、水力、太陽能，加多進口石油，儲油夠半年使用。習近平、普亭好整以暇的看川普對伊朗出招，就像拿破崙說的，「當敵人出錯的時候，千萬不要打斷他」。中國商人也在研究中東地區的基礎建設在戰火中所受的波及，他們估量：伊朗戰爭不會久打，美國撤兵時，也是他們進去中東半島拿重建訂單時。

美以伊戰爭告訴世界，能源在經濟中的核心地位，軍事和經濟力量建立在實體資源上。石油、稀土、晶片是重要的工業動能，美國已是能源大國，還要遠渡奪取委內瑞拉、伊朗石油；中國會用稀土對抗美國。除了稀土，還有很多稀少金屬是高科技及綠能發展不可或缺，這些生產國也試圖和中國做戰略結合，建立「稀有金屬聯盟」以共同對抗美國。

美國現在走的是19世紀的英國大不列顛帝國的路，挾霸權打伊朗，更加速美國的衰敗。

（本文取自4月4日聯合報民意論壇，作者為退休公務員）

普亭 委內瑞拉 川普

上一則

阿提米絲2號啟航 再造美國航太體制

下一則

AI學會「討好」 是治理失靈的警訊

延伸閱讀

重磅快評／川普陷伊朗泥淖 一場不該有的戰爭由全球埋單

重磅快評／川普陷伊朗泥淖 一場不該有的戰爭由全球埋單
CNN：川普恐留中東爛攤子 卻由全球數十億人承擔

CNN：川普恐留中東爛攤子 卻由全球數十億人承擔
川普以戰逼和 稱對伊朗戰爭「進入尾聲」 但揚言加劇攻勢

川普以戰逼和 稱對伊朗戰爭「進入尾聲」 但揚言加劇攻勢
稱美軍任務很快結束 川普再嗆：伊朗不達成協議就炸所有發電廠

稱美軍任務很快結束 川普再嗆：伊朗不達成協議就炸所有發電廠

熱門新聞

「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／川普重磅演講 伊朗停火？決裂北約？攻島？

2026-04-01 20:00
「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／川普能終結出生公民權嗎？

2026-04-04 03:00

川普的伊朗戰爭 要如何收尾？

2026-04-01 02:00

川普執意攻伊朗 加速美國衰敗

2026-04-03 20:00

伊戰殃及海灣國家 恐自美國撤資？

2026-03-30 02:00

鄭習會：北京對川普訪華的博弈先手

2026-04-02 02:00

超人氣

更多 >
TN簽證續簽失敗 加拿大1家5口去度假 回不了美國

TN簽證續簽失敗 加拿大1家5口去度假 回不了美國
川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷

川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷
找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰

找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰
美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機
美軍營救失聯F-15飛官內幕曝光 特種部隊已撤離伊 川普全程緊盯行動

美軍營救失聯F-15飛官內幕曝光 特種部隊已撤離伊 川普全程緊盯行動