The Street Lawyer作者是John Grisham。本書主人翁名Michael Brock。在華盛頓特區的一個大律師樓，勤奮工作幾年，年薪數十萬。

他在一個偶然的機會，發現他的雇主律師幫助一家私人企業，違法驅逐在一個倉庫租居、每戶每月100元的貧窮人家。結果十幾個家庭頓時無家可歸。其中有位婦女帶著4個小孩，只得四處流浪以車為家。然而在一個寒冷下雪的冬天，全家卻死於一氧化碳中毒，因為汽車出氣孔被雪堵住了。其中一個只有3歲的小孩子Ontario，還穿著Michael送的夾克。Michael付了2000元做為他們全家的喪葬費，還參加了葬禮。

這件人間悲劇事改變了Michael對人生目標的看法，及他以後生活的方向。他從以賺錢為目的，變成以服務無家可歸的人們為他人生的目標。

無家可歸的人，很多藥物上癮。為了滿足藥癮，許多婦女不管年齢都上街賣淫，而且染了性病。他們都可以享有政府的福利，然而他們都被忽視。這些悲劇都需要專家來幫忙解決。所以Michael憑著他的愛心，施展他的專才，變成這些可憐族群的律師，這就是街道律師Street Lawyer。

很有趣的是他原來的老闆，在80高齢，忽然覺得為窮人服務是件有意義的事情。所以要求他旗下800位律師，每個人必須每月為無家可歸者服務幾個小時，Michael可以做他們的導師。

作者John Grisham是密西西比州 大及法律中心畢業。在開業2年後，競選公職，成為密州州眾議員。7年後，他轉行成為作家。他的成名著作The Firm賣了700萬本，也拍成電影，由湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演。其他著作有A Time to Kill，The Pelican Brief ，The Client等都非常暢銷。他是美國最有名的小說著作家之一。

讀完本書後，覺得無家可歸者，實在可憐。他們最大的問題在於無家可歸。政府千方百計在為他們找住家，但是常常遇到阻力。因為有家者，不喜歡這種鄰居。解決的方法，最好是在郊區建造新社區，先找塊便宜的地，然後用新法造屋，連通水電，最後是造路，這些物理條件應該都可以解決的。