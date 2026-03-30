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鄭習會先行 兩岸接觸節奏改變中

夏一新（台北市）
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中共中央台辦主任宋濤授權宣布，邀請國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸，並與中共總書記習近平會面。「鄭習會」定案之際，中美高層互動仍待重啟，使兩岸之間出現新的接觸節奏。隨後國民黨的記者會中，鄭麗文將此次訪問定位為「為兩岸和平穩定跨出成功第一步」，並說兩岸高層互動已出現約十年的空窗。這樣的時間設定，使此次行程不僅是單純的交流，也被賦予「重新啟動」的意義。

值得注意的是，相關安排並非臨時決策；「授權宣布」即顯示此行已納入制度運作。從北京對台系統來看，國共兩黨接觸並非完全依附於短期政治變動，而是透過既有機制持續推進。近期亦有大陸學界指出，即使國民黨內部出現分歧，鄭習會仍不致受到影響。這顯示國共兩黨既有接觸管道具備一定程度的延續性。

同一時間，國民黨身為在野黨，對外互動亦呈現出多軌並行的狀態。一方面，「地方首長層級」持續與美方就軍購與安全議題接觸；另一方面，政黨中央層級則啟動對陸互動安排，也傳出訪美的可能。不同方向的接觸同時存在，使整體對外關係呈現多層次運作，而不再局限於單一路徑。

近期國內政治與政策議題持續升溫，在此背景下，北京同步啟動國共兩黨接觸，使此一時點更具觀察意義。相較於國內政治場域的波動，兩黨既有接觸機制卻呈現出相對穩定的運作。當中美高層互動尚未恢復之際，北京透過既有機制維持與台灣在野黨接觸。當鄭習會被界定為重新啟動的「第一步」，其意義已不在單次會面，而在於這條中斷已久的互動通道是否能持續延伸。

（本文取自3月31日聯合報民意論壇，作者為醫師）

國民黨 鄭麗文

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賣台流言下 鄭習會提供另一思路

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