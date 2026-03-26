客觀識讀大陸 台灣才有安全保障

台灣近來核二、核三重啟議題甚囂塵上，反映的是多年來台灣過度操弄民粹、不尊重專業，以致全台人民必須共同承擔的無奈。無獨有偶，在對大陸議題方面，台灣亦有愈來愈相似的情況。

報載日前美國非營利組織「中美教育基金」提出報告警示：隨著美國資深大陸問題專家陸續退休及美國學生赴陸留學人數銳減，美國正深陷「涉華人才斷層」的危機。美國前駐華大使伯恩斯在報告發布會上表示，未來美國將缺乏具備深度文化理解、語言能力及對中共內部運作邏輯有深刻洞察的人才，這不但將失去理解大陸的能力，未來對華決策必然陷入單面化與盲目化。

這顯然已非是美國的問題；與大陸咫尺之隔的台灣，更必須嚴肅看待。

兩岸關係是台灣生存的重中之重，全世界也唯獨只有台灣沒有誤判大陸的空間。但在特定政治氛圍下，近年來台灣對陸研究的資源不但不斷萎縮，台灣的對陸研究更被局限在「中國崩潰論」、「中國威脅論」等防禦性研究的框架內，以致研究往往淪為「先射箭再畫靶」，不自覺地僅為證成既有立場。

也就是說，面對複雜且變化快速的大陸，台灣的對陸研究若非基於一手的實地研究，以及經過系統訓練下的專業判讀，則容易因偏狹產生以下後果：

首先，戰略誤判的情報真空。面對大陸，若而只是透過特定「濾鏡」看見「想像中的大陸」，缺乏宏觀視野的決策，容易在制定對陸政策時左支右絀；甚或在兩岸軍事對峙或經貿談判時，因過度樂觀而輕敵，或過度恐懼而誤判，讓台灣陷入不必要的風險。

其次，公共討論的極端化。去專業化會導致社會失去對複雜議題進行深層討論的空間。當任何試圖平衡、客觀的分析被標籤化，例如近年來的「知中」被窄化為「親中」時，一些專家學者為自我保護選擇噤聲，導致理性的論述逐漸邊緣化甚至消失。近年來台灣面對大陸議題時，民意常常被訴諸情緒的政治力量而非事實帶動，以致決策被迫走向民粹化。

最後，實務治理能力的退化。隨著大陸全球影響力的強化與深化，「中國因素」已是全球都必須面對的課題。對台灣來說，多年來的實踐證明，要完全斷絕或迴避與大陸的互動，顯然極不切實際。若台灣的對陸研究和美國一樣呈現斷層，面對與大陸愈來愈複雜的競合關係，台灣將陷於更被動的窘境。

台灣近幾年對大陸最大的問題，就是過多主觀自我想像，及其衍生而出的情感投射或恐懼動員，以致造成社會鉅大內耗。必須釐清的是：認識大陸和是否認同其政治體制並不能畫上等號。為避免對陸議題和核能議題一樣，台灣應在揚棄意識形態的前提下，投注更多資源，以更多面向「識讀大陸」，才能務實理性的提出更符合現實、亦符合台灣利益的策略。誠如伯恩斯提醒，應將「中國通」視為戰略資產，這才是對台灣最好的安全保障。

（本文取自3月27日聯合報民意論壇，作者為工業總會大陸處處長、大學兼任助理教授）