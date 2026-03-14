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美駐伊拉克大使館冒濃煙 停機坪傳遭「飛彈擊中」

報47載之仇 美國宣戰伊朗

禾子／蒙特利公園市
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2月28日晨早川普宣布聯同以色列出手向伊朗宣戰，以色列先以精準打擊一舉擊斃了40多位伊朗高級軍政人員，包括精神領袖哈米尼本人及其家屬。

以色列導彈還襲擊伊朗全國上千個軍事設施和通訊中心。美國轟炸機聯同各地美軍基地戰機轟炸伊朗，全殲伊朗海軍艘艦艇和無人機航母。短短三天瓦解伊朗軍事設施，群龍無首情況下，伊朗只能靠末日模式亂射導彈，波及海灣諸油國，沙烏地、阿聯、科威特、約旦和阿曼均受到來自伊朗導彈的攻擊，也引來這些國家加入反伊朗聯盟。

伊朗自建立政教合一神權政府47年來不斷挑釁美國，1979年伊朗學生在精神領袖鼓動下圍攻德黑蘭美駐伊大使館，扣押大使館52位外交人員。伊朗長期破壞國際核協議，違例建立地下核基地。去年鐵錘之夜，美出動戰機發射鑽地彈毀掉其核彈基地，事後伊朗加速核試驗和導彈的生產，已嚴重影響美以的安全，川普曾多次警告和勸阻無效。於是就有了2月28日的史詩之怒行動，要報47年來伊朗抗美之仇，解除神權對美國的挑戰。這是除川普外歷屆美國總統該做而沒有做的事。

這次滅伊行動是一種軍事活動新嘗試，在星鏈系統科技戰中採用精準斬首殺敵新方法，繼而用戰機對伊朗軍事設施轟炸，打掉伊朗防空系統，毀了核設施，給伊朗人民帶來掌握自己的國家新機會。繼緝捕馬杜洛之後，川普再為全球除害，讓伊朗人民不再受神權奴役，邪惡軸中心為伊朗除名。

俄羅斯深陷俄烏戰爭泥潭，自顧不暇。古巴是偏隅美國東南孤島，落後貧困，缺乏資源，早就不敢亂說亂動。北朝鮮金正恩在美日威嚇下只能搞些小動作。中共自2月28日後外交部發言人毛寜講了幾句不愠不火外交詞令，如要談判代替戰爭等，低調非常。台海一片平靜，不見圍台擾台中共戰機。看來習近平面臨在伊4000億美元投資有一鋪清袋的可能，沒有了委內瑞拉和伊朗小弟，源油供應短缺逼在眉睫，同期國內又有人大召開，黨內鬥爭劇烈，習暫時只好靜觀待變。

川普3月訪華，他訂出在四周內解決伊朗的計畫，以增加與中談判的籌碼。美中比較軍事科技和軍事力量，美國處於另一較高層面，應該是勝利的一方。

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