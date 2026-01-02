防中「由演轉戰」 台應居安思危

我的頻道

楊正（台北市）
中共圍台軍演已結束多日，這次的軍演陣仗規模前所未有，實彈落點更在台灣附近海域。我們當然要嚴厲譴責中共武力挑釁，只會讓台灣民眾反感。但台灣社會對這次中共軍演，吃喝玩樂正常，這不是一個面對嚴重軍演的態度。

華爾街日報示警，這是中共「由演轉戰」的模糊界線，此觀點值得台灣深刻的思考並提出因應策略。此次軍演不僅是包圍，更是演練「勒頸」戰術，總共對台發射27枚火箭，落點距離台灣本島「前所未有的近」，這也表示打進本島，不是不能。專家分析，這些射程超過190公里的火箭彈，目標直指台灣的補給線、海底網路電纜，以及液化天然氣接收站，這些基礎設施是台灣防禦致命弱點的「阿基里斯腱」；國外專家更指出，中共這次軍演，展現了「海峽內控制，海峽東側拒止」的雙重能力。

如果真正中共武力犯台，砲彈集中在台灣這些重要的通訊、能源進口港，再發射數以千計的無人機在台灣上空盤旋橫行，甚或放一些真假難辨的砲彈，那會是怎樣的景況？台灣內部會不會未戰先亂？在這樣的情況下，民眾該如何因應？政府現在該如何宣導民眾防範？

賴政府印發了「當危機來臨時」的台灣全民安全指引手冊給家家戶戶，指導民眾，當中共攻台時，我們該怎麼辦？問了一些朋友，包括我自己，細看內容，實在沒有價值。政府應研究，如何不斷多元教導民眾，在平常多做防共避難演習，定期而有系統的演練，讓民眾居安思危，明白這個嚴肅的題目。

更重要的，賴政府更要謹言慎行、實事求是，抗中保台、賴17條、將中國大陸視為境外敵對勢力，這些都充滿對中國的敵視；也不要說「中國實力不到，因此幾十年來沒有越雷池一步」，這種談話只會貽笑國際，讓國人覺得國家元首無知，談話不符現實。

（本文取自1月3日聯合報民意論壇，作者為退休媒體工作者）

