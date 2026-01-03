毀了香港 才想到海南封關

2025年末，中國頒布海南省建為自由貿易港，全島「封關」。中共 試圖複製當年香港 成功的經驗，可海南又不具備類同的條件，中共毀了香港後，現在又要「將海南島重塑為另一個香港」，真是史上罕見的大折騰。

中共建政幾十年來，海南島都找不到自己的定位。隔了個瓊州海峽，海南僅是廣東省轄下荒蕪貧瘠的行政專區；歷史上，是個失意官臣被流放的荒僻之地、遠離皇朝的「天涯海角」。

鄧小平提出開放改革口號，海南島面貌開始有變，洋浦港開發中，但未成氣候。三亞旅遊點多了些五星級酒店，成為著名度假區，俄羅斯和中國北方人士最喜前來避寒。

1988年海南建省，似乎得到中央重視，指派有中共救火隊長之稱的王歧山主政；王未坐暖省委書記座位便被急調返京任北京市長。王歧山留在海南最大成就，是創建了名聞全國的海航集團，這個龐大國企壟斷了海南島經濟大小事務，屬下海南航空公司擁有多條包括美歐非和亞洲國際航線，國內可到達各省省會和重要城市，總航線達1400條，業務排全國第四，僅次於國航、東航和南航。

主政海南島第二個靈魂人物是梁湘，擬憑他開發深圳蛇口的經驗，加快建設的速度。無奈無法克服層層束縛的政令和框架，地產業務開展不順，樓市由熱轉冷，物業滯銷。樓市垮了，間接使開發洋浦港工程隨之而停滯。

建省後幾經努力才完成一條環島鐵路，島內基礎建設仍然落後，沒有現代化的工業，商業架構擔不起國際金融業務，吸引不到優秀人才。耕地不多，生活條件遠不如大陸。海南島經濟格局，旅遊是發展重點，但聲譽欠佳，三亞以海鮮餐收費高聞名，島內可觀的自然和歷史景點不多。

2025年末，中央頒布海南建為自由貿易港，全島立即封關。這一招天津和上海也試過。看看深圳和珠海特區，似乎成功案例，主因旁邊有香港和澳門 ，尤其在英國治理下，香港成為國際金融中心和歐亞交通樞紐；香港成熟的資本主市場場經濟、自由法治和開放外向型社會樹立了一個好榜樣。智者如朱鎔基和李瑞環，對香港的成功和定位也有精闢的分析。相對地，海南在這些條件上，基本付諸闕如。

我們局外人難以明白，當今中共領導人何以要用盡一切辦法去毀滅一個會生金蛋的香港。而毀了香港之後，現在又想將海南島重塑為香港，這是中共歷史上最驚人的大折騰。

毛澤東天馬行空昏招治國，其培養的紅衛兵也是不按常規辦事的一代，在他們主政下看來仍難避免爛尾收場。