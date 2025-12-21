川普金卡賣身分 恐引入不良分子

川普總統宣布，「川普金卡 」(Trump Gold Card)計畫12月10日起上路，並大力宣傳，這是可獲得美國綠卡移民 的捷徑。

首先，移民申請綠卡的目的不一， 求學、就業、發展，或是搬遷離開不適合居住的母國等等，需要經過合法手續得到移民局的批准。

「川普金卡」的個人申請人需捐款100萬美元，任何移民是否只要能夠拿出這個款項就可以拿到永久居留權，也就是用錢買到的綠卡？

筆者假設：如果移民已經有100萬美元，捐給美國政府這個有去無回的投資，有回報的希望嗎？需要多少時間才能回本？如果有這個資本的移民到美國創業，也可以用正當的投資方式，經過移民局核准在美國創業，不需要捐款買金卡。

如果以上的假定都可能是事實，那麼有誰會買金卡呢？在國外做奸犯科被其祖國通緝的罪犯，或是在美國繼續發展他在自己國家內的販毒事業，在美國建立新市場、賄賂當地官員打通毒品進口管道這樣的人。

美國聯邦赤字為天文數字，必須降低，可以從許多合法方式下手減低開銷，但是販賣進口費，移民法形同虛設外，只會引進不良分子進入美國，賣金卡的政策是荒謬的。