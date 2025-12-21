我的頻道

73歲普亭罕見承認「戀愛中」外界猜是18年情婦

艾普斯坦案文件遭大量塗黑 受害者怒批：包庇權貴

川普金卡賣身分 恐引入不良分子

薛永康(加州)
川普總統宣布，「川普金卡」(Trump Gold Card)計畫12月10日起上路，並大力宣傳，這是可獲得美國綠卡移民的捷徑。

首先，移民申請綠卡的目的不一， 求學、就業、發展，或是搬遷離開不適合居住的母國等等，需要經過合法手續得到移民局的批准。

「川普金卡」的個人申請人需捐款100萬美元，任何移民是否只要能夠拿出這個款項就可以拿到永久居留權，也就是用錢買到的綠卡？

筆者假設：如果移民已經有100萬美元，捐給美國政府這個有去無回的投資，有回報的希望嗎？需要多少時間才能回本？如果有這個資本的移民到美國創業，也可以用正當的投資方式，經過移民局核准在美國創業，不需要捐款買金卡。

如果以上的假定都可能是事實，那麼有誰會買金卡呢？在國外做奸犯科被其祖國通緝的罪犯，或是在美國繼續發展他在自己國家內的販毒事業，在美國建立新市場、賄賂當地官員打通毒品進口管道這樣的人。

美國聯邦赤字為天文數字，必須降低，可以從許多合法方式下手減低開銷，但是販賣進口費，移民法形同虛設外，只會引進不良分子進入美國，賣金卡的政策是荒謬的。

移民 川普金卡 綠卡

北車喋血案…孤狼式暴力的社會警訊

川普關稅的實際作用？ 誰來負擔？

降藥價 川普再與9藥廠達協議 並推銷「打了類固醇的綠卡」

NBC：川普未排除與委內瑞拉開戰可能性

川普要求重啟12萬移民案 多已行政結案 符合豁免遣返

川普太空政策重心轉向月球 載人火星任務再等等

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

