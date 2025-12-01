打造軍備之外的台灣之盾

賴總統宣布推動高達400億美元的「台灣之盾」國防特別預算，以示「捍衛民主」的決心。這項預算的規模史無前例，引發社會廣泛質疑。前副總統呂秀蓮 認為戰爭早就該被淘汰，「秋鬥」遊行亦以「反戰求生」作為核心訴求。面對龐大的財政壓力、排擠國家資源，政府更需要正視這些反對聲音。台灣最牢靠的保障並非軍購金額的多少，而是社會的和平、韌性與財政的穩健。

在政府高舉這面「盾」之前，我們有必要先問一句，如此巨額預算的代價與機會成本是什麼？首先，400億美元以「特別預算」形式提出，在程序上有疑慮。特別預算應用於緊急且無法預期的情況，但此次軍購明顯屬於長期規畫，卻以特別預算方式提出，等同限制了立法院對一般國防預算的監督。其次，這筆金額的排擠效應不容忽視！400億美元足以支應多年校園營養午餐、擴增長照 服務、改善基層醫護薪資，甚至投入基礎科學研究，讓台灣更具競爭力。政府高喊捍衛民主，卻將巨額預算用於軍事採購，犧牲的可能是台灣人民最切身的生活福祉。

最令人質疑的是，規模龐大的軍購是否真能兌現「台灣之盾」的承諾？軍備採購往往曠日廢時，從簽約到交付總是跨越多年；等武器到手，區域情勢與軍事科技可能早已變化，「新裝備」甚至可能立即失去優勢。台灣不斷加碼武器，等同落入無底洞般的軍備競賽；真正具成本效益、最能補強台灣弱點的其實是不對稱作戰，也就是機動、分散、匿蹤的小型系統。400億美元有多少投入了這些靈活分散的小型防禦系統？又有多少用在昂貴且部署集中的傳統大型武器？大型武器雖然火力強，但數量有限、成本高且容易被鎖定，一旦敵方掌握目標資訊，這些集中資源的裝備反而可能被優先摧毀，削弱整體防禦效益。過度集中投資傳統武器，「盾」不但無法更牢固，反而可能成為鎖定的目標。

國防從不應與軍購畫上等號，而是應建立在和平基礎之上。避免衝突、強化社會韌性、降低風險，遠比以軍購作防衛更能帶來真正的安全。台灣政府應停止400億美元的國防特別預算，改投入民眾福祉相關議題，再以部分資源成立「台灣和平與韌性基金」，投入國際與兩岸非官方交流，以降低誤判風險。並投資供應鏈 韌性與自主產業，以減少台灣在地緣政治中的被動性。這些投入方向，或許才是長期且真正有效的安全建設。

和平不是軟弱，而是智慧；不是妥協，而是讓下一代不必承擔戰爭風險的責任。當政府迫不及待高舉軍購大旗時，我們更需提醒自己，真正守護台灣的不是昂貴武器，而是穩健的財政、社會團結與追求和平的方法。我們希望台灣更安全，但安全不只來自武器。人民期望安居樂業的生活，但真正的國家安全，應建立在有能力照顧弱勢、有餘裕投資未來的社會之上。

（本文取自12月2日聯合報民意論壇，作者為工程師）