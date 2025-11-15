我的頻道

怎讓關稅降至15%？瑞士討好川普秘密武器：勞力士與金條

川普權衡空襲委內瑞拉 美軍萬人待命 智庫：動武機率50-70%

川普明年的期中考

張勝雄╱亞凱迪亞
11月5日選舉，最令人意外的是紐約市長由極左自由派民主黨曼達尼擊敗前紐約州長葛謨而當選。

另外兩個意外的是澤西州長由薛瑞爾（Mike Sherrill）當選。維吉尼亞州由史潘柏格（Abigail Spanberger）當選。兩位都是女性民主黨員。同時加州50號案卻無意外以過關，該案期望增加五席民主黨國會議員。

所以這次選舉，民主黨大勝。這種結果使共和黨的川普總統臉上失光。

2024年，川普帶領共和黨橫掃千軍。奪得聯邦參眾兩院，開始完全執政。為了使美國再度偉大，他向全球各國加徵關稅，來充實國庫。因為他認為所有國家都對美貿易出超，賺了美國的錢，所以透過關稅要各國補償回美國。

然而羊毛出在羊身上，關稅收入雖然增加國庫，但是大部分卻由美國進口商承擔，結果物價跟著上漲，所以最後還是消費者大眾承擔了這個後果。人民叫苦連天，不得不省吃儉用。許多公司及企業也被迫裁員。弄得許多人失業，全國經濟是雪上加霜。

更糟糕的是政府關門超過40日，是美國史上最長。許多公職人員都領不到薪水，加重了全國經濟的不景氣。當然政府關門是由於共和及民主兩黨惡鬥的結果，應該各打五十大板，但是人民仍會歸咎於執政黨及總統。

前共和黨雷根總統並不贊成對各國加徵關稅。因為這種政策雖然可以殺敵一千，但會自損八百。至少對民生用品，應該寬免關稅。對開放中國家，可以要求購買美國製造的較高端商品，以為交換。

民主黨堅持要求維持健保補助，並非完全無理。如果減少一點國防經費，不損及美國安全的程度下，應該可以考慮交換。

若政府繼續關門，經濟將繼續惡化。執政黨受到的衝擊會比在野黨多。政府在哪個人手裡，就算哪個人的責任，在野黨就在等待好戲上場。

民主黨 關稅 共和黨

美國政治正處於巨變的關頭

政府重啟後 眾院竟先吵艾普斯坦案

