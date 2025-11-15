11月5日選舉，最令人意外的是紐約市長由極左自由派民主黨 曼達尼擊敗前紐約州長葛謨而當選。

另外兩個意外的是澤西州長由薛瑞爾（Mike Sherrill）當選。維吉尼亞州由史潘柏格（Abigail Spanberger）當選。兩位都是女性民主黨員。同時加州50號案卻無意外以過關，該案期望增加五席民主黨國會議員。

所以這次選舉，民主黨大勝。這種結果使共和黨 的川普總統臉上失光。

2024年，川普帶領共和黨橫掃千軍。奪得聯邦參眾兩院，開始完全執政。為了使美國再度偉大，他向全球各國加徵關稅 ，來充實國庫。因為他認為所有國家都對美貿易出超，賺了美國的錢，所以透過關稅要各國補償回美國。

然而羊毛出在羊身上，關稅收入雖然增加國庫，但是大部分卻由美國進口商承擔，結果物價跟著上漲，所以最後還是消費者大眾承擔了這個後果。人民叫苦連天，不得不省吃儉用。許多公司及企業也被迫裁員。弄得許多人失業，全國經濟是雪上加霜。

更糟糕的是政府關門超過40日，是美國史上最長。許多公職人員都領不到薪水，加重了全國經濟的不景氣。當然政府關門是由於共和及民主兩黨惡鬥的結果，應該各打五十大板，但是人民仍會歸咎於執政黨及總統。

前共和黨雷根總統並不贊成對各國加徵關稅。因為這種政策雖然可以殺敵一千，但會自損八百。至少對民生用品，應該寬免關稅。對開放中國家，可以要求購買美國製造的較高端商品，以為交換。

民主黨堅持要求維持健保補助，並非完全無理。如果減少一點國防經費，不損及美國安全的程度下，應該可以考慮交換。

若政府繼續關門，經濟將繼續惡化。執政黨受到的衝擊會比在野黨多。政府在哪個人手裡，就算哪個人的責任，在野黨就在等待好戲上場。