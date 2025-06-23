美參戰 以伊衝突增外溢風險

美國摧毀伊朗 三處核設施、以伊戰爭情勢升級，是危機的管控？還是風險的螺旋再升級？6月19日川普 才表示將在兩周內決定是否對伊朗動武，但僅過二天，美國迅速空襲伊朗三處核設施，川普為何選擇此時發動襲擊？

伊朗與英法德三國外長及歐盟代表，就以伊衝突及伊核等問題於瑞士日內瓦舉行3小時閉門會談，但未取得實質性成果，宣告期待伊朗的「明確訊號」落空。

其次，從戰爭的發展、耐心及持久後援角度看，以色列 、伊朗及美國，不是呈現持久消耗戰的告急，就是失去消磨耐心的心急。

伊朗與以色列雙方的打擊力度均有所削減，但伊朗的攻擊有所突破，凸顯以色列的防空能力顯著下降中，亦示意美國支持以色列的彈藥庫存可能告急，美、以可能漸失優勢。

川普始終沒有排除對伊朗動武的選項，19日即批准攻擊。此外，川普的第二任期以來執政成績乏善可陳，試圖通過軍事行動提升支持度以扭轉頹勢，也試圖扭轉外界對川普總是臨陣退縮的批評。

在以對伊的持續攻擊下，伊朗防空能力已被大力削弱。此時美國派遣Ｂ─２轟炸機攻擊核設施的風險極低。出其不意快閃精準空襲，亦呈現出美、以想速戰速決，不想掉入長期消耗的戰略。

美襲擊伊朗核設施，呈現三點盤算與意圖：一、威懾遏制伊朗報復行動。二、精準有限打擊控制風險，避免更大規模捲入以伊衝突。三、預留美伊談判餘地，伊朗雖承認遭受攻擊，但示意核能力未受到根本性毀滅。還有，若以、美認為核威脅在可見的未來已經消失，願意重新回到談判桌跟伊朗談判並停止對伊朗武攻，伊朗的行動或可順勢降級。

不過，目前美國的航空母艦依然在波斯灣地區集結，只要伊朗不對美國航母動手，美國航母在波斯灣的部署即達到對中東阿拉伯反以勢力的震懾效果。以色列在美軍的保護和支持之下，可以更加大膽地在加薩及中東地區展開軍事行動。

美國站隊以色列發動襲擊後，伊可能加大報復力度，並襲擊美國在海灣地區的軍事基地，讓伊拉克或葉門的代理人對以、美國發動攻擊，不排除美國還會繼續對伊朗再發動軍事行動。此外，川普仍持續極限施壓中，他在「真實社群」上發文，暗示伊朗出現政權更迭的可能。美國參戰下，以伊戰爭的螺旋升級可能加劇並存在外溢風險，中東局勢仍充滿不確定性。

以伊在這次互相搏殺的過程中，雙方都受到了極大的削弱，後續都需要時間來養精蓄銳。以色列總理內唐亞胡出戰伊朗，把美國拉下水，到底最後是否能如願穩住政局，也是未知數。伊朗會不會使出殺手鐧─封鎖荷莫茲海峽，使得戰略通道受阻，導致油價暴漲？地緣政治衝突緊張使經濟惡化，通膨螺旋恐再起。

美國的參戰是危機管控，還是風險升級？風險與機會併存，但一旦走上風險之路，無止境的危險可能是等比級數的爆發與慘烈。

（本文取自6月24日聯合報民意論壇，作者為博士候選人）