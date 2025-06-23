網紅川普在乎流量 後果世人共擔

總統川普 協助以色列轟炸伊朗 三處核子設施，並宣稱摧毀位在地底深處提煉濃縮鈾的基地，同時警告伊朗不得報復，立即和平談判，否則將招致更大的攻擊。隨後，伊朗發射飛彈攻擊以國，並宣稱區域內的美國人都是攻擊目標，更大的衝突一觸即發。

兵不厭詐。川普事前說給予伊朗兩周時間考慮，接受和平協商放棄核武計畫，卻提前攻擊，可說是欺敵戰術。然而，如今事態發展至此，如何處理中東危機以防爆發大戰，正考驗國際政治人物的智慧。但川普除外，因為他比較像是一位在乎流量的網紅，而非重視國際安全與秩序的霸權領袖，其後果則要世人共同承擔。

首先，網紅要的是流量，而非考量後果。川普創立網路媒體「真實社群」以來，不時透過該平台宣揚政見、攻擊異己，展現自己的優越。再次就任總統後，川普仍然藉由該社群發布美國重要的政策，捨棄官方應循的對外公布方式，視政府體制為無物。

川普網紅行為之目的，其一是要鞏固基本盤，讓川粉們知道他如何「讓美國再次偉大」；在遇到窒礙難行之處，支持者要挺身捍衛他的政策，因為錯都在他人。其二是要抓住國際的注意力，讓全球時刻關注他在平台上分享的點滴，因為他的任何舉動會即時上線社群，導致各國政府、新聞單位、國際企業等，需隨時注意他的動向，及早作應對準備。

其次，雖然川普聲稱「攻擊成功」，但仍難以斷定本次轟炸是否達到預期的成效。況且伊朗事後表示，相關的核設施已轉移到他處並未受損。接下來就要看雙方能提出什麼樣的事證來證明各自的說法。目前要伊朗無條件屈服，或發生下架宗教領袖的政變或民變，不太可能；接下來川普要如何加大攻擊，是各界關切的重點，也是測試美國國內政情和輿論的底線。

值得注意的是，美國首次動用碉堡炸彈，如果成果豐碩，俄羅斯、中國甚至北韓 ，將加速研發相應武器；倘若不如預期，除有損美國的軍威，伊朗亦將加快製造核武進程。即使碉堡炸彈奏效，只能拖延伊朗三至五年的核武進程，問題仍未解決。

再者，習近平特別就以伊戰爭與普亭通話，並提出四點建議，怎料兩天後川普就發動攻擊；一次得罪了兩大競爭對手，進而讓其他中東阿拉伯國家，無論是遜尼派或什葉派皆有唇亡齒寒的憂慮，深恐以色列將成為美國在該地區的總管，反而促成區域內國家團結對外，川普這次可能打錯如意算盤了。

最後，事前美國媒體報導，如果川普不協助以國攻擊伊朗，會給中共「美國也不會協防台灣」的錯誤訊息。筆者認為這無法相提並論，因為台灣沒有以國的條件，中國亦非伊朗。雖然美國轟炸伊朗前派了兩架Ｂ─２轟炸機進駐關島，看似是警告中國和北韓不要輕舉妄動，實際上卻是美軍的標準作業程序。北京不是魯莽無知，犯不著現在添亂；既可用「蟒蛇戰略」達到屈人之兵的目的，何需正面對戰？

川普治國的方式如同網紅行徑，發行「川普金卡」，一如網紅帶貨般的業績。遺憾的是，川普的業績建築在世人的身家性命上，吾人只能自求多福了！

（本文取自6月24日聯合報民意論壇，作者為致理科技大學副教授）