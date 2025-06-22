飛彈輕、數量少…以色列鐵穹難防伊朗

一周以來，中東成了飛彈與反飛彈測試的場域，除了美國、伊朗 這兩個交戰國之外，美國總統川普日前突然下令轟炸伊朗3處核設施，動用了高度神秘的、匿蹤的、造價20億美元一架的B─2轟炸機，攜帶令人聞風喪膽的、史上從來沒有真正用過的GBU-57A/B鑽地炸彈（bunker buster）進行轟炸，也由濳艦發射了30枚戰斧飛彈。中國的兩艘電子偵搜船855、856號也出現在波斯灣，搜集電子訊號、雷達頻譜及飛彈相關的參數。

伊朗也拿出壓箱寶Fattah-2等飛彈，使用固態燃料，飛行速度可達13至15馬赫，速度快、可變軌、彈頭重，攻擊角度陡且無法被攔截。以色列 雖備有3層防衛系統，由近距離低空的「鐵穹」到中高層的「大衛投石索」、再到長程高空的Arrow2、3。此外，還有美國部署的薩德高空防禦系統。

以色列似乎布下了防空飛彈的天羅地網，但是，在伊朗十幾波密集攻擊之下，很多飛彈未能攔截，受創之深前所未見。

伊朗對以色列進行攻擊的手段以無人機及中程飛彈為主，台灣媒體評論多說以色列的「鐵穹」（Iron Dome）飛彈防禦系統失靈了或攔截成功率下降了，其實那是個誤解。

2013年我應邀到以色列南部的本古里昂大學去談兩岸關係，順便去參觀了最近被轟炸的Soroka醫學中心附近的警察局，裡面收集了數10種從加薩 地區發過來的火箭彈或是榴彈樣本。印象中都十分的簡陋，長度約2至3公尺、直徑很小、彈頭也很小，也就是說威力很小，造價很低也缺乏準度。鐵穹飛彈當初設計的目的就是要應付來自加薩這種射程很短、高度有限，爆炸威力小的火箭彈，或155mm的砲火，不是要防禦中長程快速、重型飛彈的來襲。

鐵穹飛彈防禦系統所用的Tamir（意指又高又強）飛彈，是一種地對空的飛彈，防禦的範圍是4到70公里、高度是10公里，速度不快但足以攔截從加薩發射過來的簡陋攻擊裝置。

鐵穹飛彈長度只有3公尺長、重90公斤、直徑160mm，飛行速度最高2.2馬赫。基本上性能有限、火力不足，有時要發兩枚去對付1枚火箭彈；每套設備造價約6000萬美元，每套有3到4個發射架，每個發射架可以裝20枚飛彈。以色列境內一共只有10套而已，數量有限的情況下難以攔截飽和性的攻擊。

反觀，最近討論最多的伊朗Fattah-2（征服者）中程飛彈而言，長15.3公尺、直徑1公尺，光是彈頭的重量就在450公斤左右，飛行的速度可以達13至15馬赫，即每小時6100公里；下降時角度很陡且可以變軌，加上速度高，無法預測彈著點；以色列的鐵穹應對它是小巫見大巫，根本無法防禦。

以、伊戰爭雖然還在發展之中，但註定是兩敗俱傷的結果。雙方的飛彈在空中飛來飛去造成的損害，迄今還算是有限與可控的，幸好雙方邊界不接壤，不會出現地面大戰的情況。孫子兵法．謀攻曰：「百戰百勝，非善之善者也。」以、伊都強調獲勝，但史有明鑑，戰爭不論哪一方贏了，損失的都是無辜百姓的生命啊！

（本文取自6月23日聯合報民意論壇，作者為駐以色列前特任大使）