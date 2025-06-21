「國王」和他檢閱的士兵

2025年6月14日華盛頓特區憲法大道上士兵列隊遊行，紀念美國陸軍建軍250周年，與傳統閱兵儀式不同，大兵們用常規輕鬆步伐列隊走過，穿的是普通的迷彩軍服，沒有踢正步，少了儀仗隊應有的氣派，臉上沒有肅殺表情。

美國國家和人民就是由他們負責保衛，必要時還得開赴海外，捍衛全球和平。同期洛杉磯市面不平靜，4000名國民兵和幾百個陸戰隊隊員被派來負起保護聯邦機構和執法人員任務。暴亂分子燒毀汽車，搶劫商鋪，還囂張地揮舞他國國旗，抗議執法部門逮捕非法入境 者兼犯罪分子。

川普 是美國人民選出來的總統，人民授權他管理國家，是個不折不扣代表人民的總統，有人硬給川普「王」稱號加以反對，川普是受到國會和法院制約，選不上還要下台。他要在法律規範下行事，看他被撿控官起訴法院開庭審判，你覺得他是王嗎？

拜登 時期來了近千萬非法入境者，許多犯罪分子和暴徒混入其中。川普政府要遣返他們是件正常不過的事，手段要強硬，否則無法成事。國內別有用心的人暗地裡煽風點火，並免費提供頭盔等昂貴防衛工具搞破壞之用。他國黑手來到美國宣傳異端文化，還派間諜警察來美國執法，前來留學的學者挾帶害蟲活標本到大學實驗室培殖，企圖破壞美國農業生產系統。派來入讀大學學生負有搜集情報竊取機密資料任務。美國國務卿不讓這些外來者入境美國，有關部門將他們刑之於法，美國人民為川普叫好。

美國軍人受到國家的尊重，退役後免費享受再教育機會，有足夠薪津，確保士兵和家人生活。而且不管條件如何，國家會讓士兵或者他的遺體安返祖國。報上常登載客死他鄉美國士兵遺骸運回故鄉感人事蹟。二次大戰美國飛虎隊員駕駛飛機穿越喜馬拉雅山，將物資運往中國西南昆明重慶地區，不少美國飛機因空域條件惡劣途中失事，事後該地只要發現殉職軍人遺體，美國一定設法將之運回來安葬。至於被俘的美國軍人，國家也想盡辦法交換他們回來再作妥善安置。尼克森總統辭職後，花了很大力量協助韓戰和越戰被俘美國軍人回國，每年都在尼克森總統圖書館舉行被俘軍人招待晚會，大牌歌星影星前來表演致慶。

想想當年中國派遣志願軍抗美援朝，被俘志願軍自願回國後慘被逼供承認叛國罪，終生難以洗脫。中印邊界衝突犧牲中國士兵就地掩埋，家人無法前去拜祭，亡魂難返鄉。

6月14日適逢川普總統壽辰，又是副總統范斯結婚紀念日。真巧習近平生日也在6月15日（美國時間是6月14日）冥冥中將親人寃家全縛在同一日，上天在開玩笑啊！