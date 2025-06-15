當前美國司法與行政關係

五年前一名佛洛伊德 的黑人因違法使用假幣被白人警察拘捕，該過程白人警察對抗拘捕而用腿壓住佛洛伊德的脖子死亡。最後法院判決白人警察沙文(Derek Chauvin)22.5年監禁。

2020年至2024年民主黨拜登執政期間，對之前川普 執政時涉及競選、施政、個人公司經營及社會大眾支持川普的對2020年選舉公正性的質疑，利用法律的武器對川普實施起訴、定罪。川普2024年大獲全勝再次入主白宮時，身戴34項重罪。

2025年川普肩負千萬選民期待，推進競選時承諾四個月，實施強化邊境安全，驅逐非法犯罪移民，壓縮政府機構及冗員，堵塞財務欺詐浪費，推出平衡政府預算，清理極左教育，又換來上百項法律指控。

五年前佛洛伊德事件，按當時社會輿論的導向及一眾民主黨大佬對佛洛伊德的下跪謝罪，自然成為民主黨推行的白人對黑人的種族歧視 以至犯罪敘事的典型。引發全國一系列的遊行抗議，法官的判決坐實了美國已到了白人對黑人存在系統性種族歧視壓迫的境地。事後，美國多州矗立了佛洛伊德的紀念碑，甚至還有有人提出，以種族歧視為線索重寫美國歷史。

據統計，在涉及種族方面的犯罪紀錄上，美國白人對黑人的攻擊占總案件的約20%，黑人對白人的攻擊占案件的約80%。而類似哈佛大學等，亞裔，白人在同等分數的情況下，黑人的錄取比例是亞裔白人的數倍，這說明白人對黑人是歧視還是相反？種族問題在現今美國社會，應該成為國家基本政策框架？這對一名警察是執行任務時的過失還是二級殺人？司法對此就沒有一個基本判斷嗎？

川普兩次參與美國總統競選，司法沒有停止過對他起訴追殺，勝選後施政，更是步步阻撓起訴。

如果按現在的司法與行政關係，無休止的官司傳票發到總統，發到行政當局，讓總統與行政部門無法運作，舉步維艱，即使最後官司敗訴，所耽誤的時間足以讓國家陷入無所作為，貽誤時機。

最近讀到一篇文章，是概述「知識的罪惡」中的一個觀點，文章作者是一位人文專業人士，他說讀書「讀了快半個世紀了，這麼多的思想和知識把我折磨得死去活來，不堪重負」最後他發現「我的知識世界亟需清理和縮水，需要從壓迫性的知識世界中抽身而出。所有社會科學尤其是政治學，其絕大多數研究成果，對於人類知識來說可能沒有什麼價值。」由此想到，現在三權分立中過多可能還有互相抵消的條文，經過幾十年運行的國家管理體系，是不是到了要進行清理時候了。就如一間老房子，住的時間長了，家裡各個階段買入在當時有用的東西越多越多，以致主人在家正常的行動也受阻一樣。