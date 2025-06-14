誤國13載 誰是中國戈巴契夫

中共建國以來，毛澤東以共產黨左傾政策治國，政治上實行階級鬥爭，以消滅資本主義和個人主義為最終目的，經濟上按計畫行事，以極權利益為中心。

1952年全國肅清反革命分子，農村中展開土地改革，沒收地主富農土地，血腥處決前朝反動分子，沒收資本家廠房資金。1957年又以資產階級進攻為由，以反右派運動整頓知識分子，再把他們發配到鄉下農場接受改造。1958年頭腦發熱的毛澤東提出大躍進運動，將禾稻集中田裡，說是畝產萬斤譽為上天衛星。提出全民大煉鋼鐵，超英趕美。農村組人民共社，颳起共產風，糧食和資源大浪費，全國出現缺糧大飢荒，幾千萬人喪命。毛把敢於說真話的彭德懷列入右傾機會主義者，出來收拾爛攤子的劉少奇判為叛徒工賊。1966年毛發動文化大革命，放出紅衛兵搞全國動亂互相武鬥。1976年毛澤東逝世，四人幫倒台，鄧小平出山結束毛澤東左傾路線。

鄧小平由批毛開始，明言要防資產階級思想，但更要防止左。重用趙紫陽和胡耀邦開明派，與歐美合作，放鬆政治上限制，給中國人民帶來希望。

鄧小平骨子裡始終是個共產主義信徒，1989年六四 動用軍隊屠殺手無寸鐵的北京學生和市民，把趙紫陽、胡耀邦趕下台。

2012年習近平 上台，中國又重回左傾路線，國際聯俄及拉美小國，一帶一路 經濟上影響亞洲歐洲和拉丁美洲，戰狼外交高調反美，咄咄逼人。

習近平執政13年，政局動盪，反貪罷官不停，經濟上限制民企，破壞市場經濟，國有企業盲目投資，外資撤離，失業率持續攀升，眾叛親離下習踫得焦頭爛額，實在難以混下去。

明眼人一看便懂，習頭銜被剝奪，接見外賓局限家庭規格，沒有官方隆重儀式。元老制訂了讓習體面下台規定，僅留下虛有其表政治外衣。陝西原來習仲勳革命紀念館現改名為關中紀念舘。社會上團派接班人密密謀動，風傳「羊年之人亡共」，對號入座的是1955年3月出生的汪洋，汪是鄧小平欽定新星，平民出身，歷任廣東省一把手及副總理重要職務，是政治局常委，風評不錯，有創新政治能力，「寬闊太平洋可以容納中美兩國」、「人民自己創造幸福不是黨的恩賜」和烏坎村民主選舉都是汪洋的智慧表現。黨內團派始終是一股有見識、正直和可信的政治力量，是股清流，但能否成為中國的戈巴契夫，只能作個美麗的期待。