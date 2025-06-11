台海戰爭絕無援烏模式

台北政經學院基金會和平與安全中心舉辦的兩天「台海防衛兵推」昨天結束，模擬假設2030年中共 侵台可能出現的場景，多名美日台退役高階將領參加推演、提出建言，重點在「務實」兩字。

兵棋推演以預先推估戰爭局勢發展為目的，至少需兩方軍事模擬扮演者，雙方在不知對方的部署和戰略下，從一種假想的戰場情勢開局，最後推演出勝敗結局。

兵棋推演首重「想定」設計，必須務實面對雙方軍力現況，切忌自以為是或為特定政治目的設計，須依據敵我雙方真實戰力作綜合評估。

「想定」最重要的是設計「假定事項」，有兩個前提：必須符合「有可能發展成為事實」，亦即合情合理，及「計畫做為所必須」等兩項原則。所謂「事實」係指當前已獲確認之現行狀況，包含敵軍、我軍及作戰環境等三大項。

主辦方說，這次兵推著重解放軍對台可能採取的行動，目的不在預測兩岸開戰誰贏誰輸，而是檢驗目前國軍的戰略設計、建軍規畫和作戰概念，有何需精進調整之處。兵推「不預設立場、不美化結果」，力求忠實反映國軍現階段與未來戰力狀況，以及面對中共軍 事壓力時的作戰挑戰。演習設計四階段：一階段「威懾」；二階段「脅迫」；三階段「懲罰」發動攻擊；目的無法達到就進入最後的「占領」。

媒體報導，這次兵推第一天原訂完成共軍奪取東沙，並以長程火力與駭客攻擊台灣交通、能源、通訊等設施；「台灣組」堅持絕不開第一槍，到第三階段仍未實施還擊。「中共組」第一階段招式是，公務艦船侵入12浬領海；第二階段派出三個航艦戰鬥群，分別在南海與第一、二島鏈間舉行演習，同時海警實施攔檢，強迫載運天然氣或美國輸台軍備的輪船駛向大陸。第三階段首先奪取東沙，並宣告除與北京協調獲准的撤僑行為，船隻不得進入台灣港口；遠程火力攻擊能源、觀通設施，搭配網路攻擊金融、電信，並偷襲擊沉台灣兩艘軍艦，台灣的對外機票暴漲30倍以上。

這個設計帶來幾個須克服的情境：一、撤僑港口需北京同意？二、各國撤僑行動臨時提出困難重重，若過早提出撤僑安全航道，勢必影響民心士氣；且想定中設計了「台灣的對外機票暴漲30倍以上」的狀況。三、「遠程火力攻擊能源、觀通設施，搭配網路攻擊金融、電信設施」，這幾個情境多數非國軍作戰範圍，且國軍應對能力相對不足，惟這些議題必須尋求解決，否則後續戰事無法繼續。

參考美國過去兵推的結論，華府智庫CSIS的台海戰爭兵推顯示，共軍若2026年犯台雖難以成功，且其現代化的海軍將全軍覆沒，但美日台也是慘勝，且重創美國全球地位。美軍在3周的作戰陣亡約3200人，相當於伊拉克及阿富汗作戰20年的一半；儘管共軍會以失敗告終，但台灣在戰後同樣景況駭人，是一個沒有電力與基本民生運轉的島嶼。

台海戰爭絕無「烏克蘭 模式」的空間，屆時美國與西方盟國無法複製俄國入侵後，仍能細水長流般援助烏克蘭的模式。一旦台海開戰，就不可能把部隊或援助投送到台灣，所有準備都得在戰前到位。

兵推結果不是追求戰爭勝負，是廟算之後能否承受戰爭後果、戰爭與和平的選擇。只要民進黨放棄台獨黨綱，兩岸追求和平發展就容易多了。

（本文取自6月12日聯合報民意論壇，作者為陸軍退役中將）