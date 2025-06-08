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川普、馬斯克決裂…利益至上 政治蜜月期真短

朱立安（嘉義市）
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美國民主政治還能更滑稽嗎？川普馬斯克翻臉，最有權力和最富有的兩人放話互嗆，社群媒體上曾力挺馬斯克的MAGA網民也變臉，於是馬斯克從天才變成種豬惡魔。

曾任總統顧問的極右翼民粹者班農，呼籲國土安全部把馬斯克遣返南非，雖然國土安全部本就是政治武器，但美國才剛下令停止接收難民，唯獨聲稱南非進行白人種族滅絕，所以收容南非白人難民，政治公信力賞味期真短，又怎麼會有溝通和民主？

真正的民主，人們理性辯論，但當身分認同凌駕一切，非我族類其心必異，甚至像著名寓言，青蛙好心載蠍子渡河，結果蠍子在河上舉毒刺螫死青蛙，自己落水淹死。身分認同造成不惜同歸於盡的後果，這就是當今全球排外與紛爭的樣態。

如今網路發達，人們隨時監看萬千陌生人的政治立場，累積相罵本，兩黨政治變成徹底二元對立，想突破對立的第三勢力更無空間。

所以，美國知識分子討論川普民調，常表示不解，這樣公開收賄、把自家迷因幣客戶當貴賓請進白宮，又連哈佛大學都要整肅的人，怎還有四成多支持度？

然而從台灣多年觀察就了然，一如賴清德政權沒政績，對外低聲下氣、把幾十年成就的矽盾台積電奉獻出去，對內搞些馬路改名、清算在野黨的勾當，民調卻也保四，因為天花板低、但地板高，雖不會全民擁戴，但只需掌握四成鐵票就足以胡作非為。

馬斯克與白宮撕破臉的導火線是川普的「又大又美法案」，法案愈大，就隱藏愈多暗黑眉角，美國選民只爭論表面的赤字、減稅、健保；但例如「又大又美法案」放鬆對人工智慧的監管，可肆無忌憚開發發展AI武器，讓川普那一票富翁可以投資炒作。

這些毀天滅地、不顧全球福祉的行徑，共和黨竟不置一詞，自甘墮落在國會當橡皮圖章，因為川普把共和黨變一人政黨，只要議員表錯情就被網民出征，危及政治生命。

但馬斯克也算準這點，參議員跑三票就讓「又大又美法案」出局，所以他高喊同意法案者都可恥，那些可恥議員將拿不到馬斯克捐款，大筆銀彈會挹注選舉對手，或組新黨搞垮共和黨。說到底一切仍是利益精算，中立客觀依然晾在旁邊。

政治哲學家托克維爾名言：「歷史猶如藝廊的畫，原作少，拷貝多。」美國政治亂象，在台灣有強烈的既視感。

總統賴清德推動大罷免，意圖消滅制衡遂行獨裁，民進黨籍的前總統不過感嘆「不能說意見不一樣，就是ＸＸ同路人」、「清算絕對不是對付在野勢力最好的辦法」，就立刻被青鳥們群起洗版。

整個民進黨瑟縮如寒蟬，因為不知與當朝掌權者不同調會有何下場，看美國川普與共和黨就明白。

當此台灣與美國都處於令人氣餒的政治現實，我再次想到青蛙和蠍子的寓言；倘若能夠重來，青蛙還有沒有膽量發揮君子的溫良恭儉讓，載蠍子渡河呢？我猜，不敢了吧！

（本文取自6月9日聯合報民意論壇，作者為教育人士）

馬斯克 川普 共和黨

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