別讓銅板美食成你我風險

近日台灣衛福部食藥署推動新的食品安全措施，規定攤商在處理食物時不得接觸紙鈔或硬幣，違者將面臨罰則。這項新制一公布，立刻引起不少夜市攤商與早餐店業者的關注與討論；有些人認為這樣的規定增加了作業困難，也有聲音認為這是多此一舉。衛福部長邱泰源昨天在立法院表示，新制原意是希望食品安全更進一步，新制進入輔導期，且不設期限，「直至攤商能接受為止。」

作為企業管理領域的教育工作者，也是熱愛在地美食的旅人，我深知每一口食物背後，藏著的是無數勞動者的努力與一份對品質的承諾。然而，真正令人難忘的不應只是味道，更是那份安心。

記得有次和朋友推薦一家我很喜歡的美食小攤，大家正開心地討論著何時去光顧時，一位朋友忽然補了一句：「我上次去的時候，看到老闆娘一邊數錢一邊抓肉下鍋…」話一出口，空氣頓時安靜了下來。那一刻，我們不約而同地把這家店從分享清單中移除；不是因為味道不好，而是我們對「衛生」這件事有著相同的堅持。

食品安全不是多餘的要求，而是最基本的衛生安全與尊重。對顧客而言，是對健康的保障；對業者而言，是建立信任與招牌價值的基石。在企管理論中有五個核心管理要素：人、財、物、時間與風險，妥善運用這「五要素」是企業永續經營的關鍵。食藥署這項新制正是對「人員管理」、「物料處理」與「風險控制」的實際落實。

讓我們換個角度看：根據消基會的調查，市面上的紙鈔，上面的細菌數量驚人，有高達75%以上的紙幣帶有金黃色葡萄球菌，這正是造成食物中毒的常見元凶。美國紐約大學 也曾研究顯示，80張一美元紙鈔上，共發現超過3000種不同的細菌，包括大腸桿菌、白喉桿菌等。

這些看不見的風險，不應成為「習以為常的存在」。我們可以理解業者在營運實務中會面對各種挑戰，但正因如此，更需要建立制度與社會共識，幫助業者與時俱進。於此新制進入輔導期之時，希望政府部門可以進一步提供教育與轉型的資源，例如導入行動支付 系統、提供清潔工具補助、舉辦衛教工作坊等；消費者也能透過溫和提醒與正向支持，與店家共同打造更衛生安全的飲食環境。

最後我想呼籲，食安政策不只是公部門的責任，而是每一位國民應堅持的選擇。當我們願意從一枚銅板、一張鈔票的細節開始做起，那麼我們的下一代也就能安心地在街頭巷尾，品嘗這片土地上最真誠的味道。

（本文取自6月6日聯合報民意論壇，作者為實踐大學企管系助理教授）