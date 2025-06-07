香港 廉政公署逮捕10個由27-52歲地盤工作人員，涉案的是長實集團向政府房屋署承判一個有六棟大廈3000個單位住宅工程。

香港建築樓宇一直採用承判工程制度，建築公司接到工程後便招標挑選合意的承建商，俗稱判頭，判頭又分門別類將不同工種再外判（叫二判），如水電、紥鐵、模板等。建築公司設有自己的地盤經理，主理全地盤工作。地盤工程質量則由建築商委任建築師（顧問工程公司）派員駐守地盤監督工程進行。整個地盤就是由三方（建築商、判頭包括二判甚至三判、顧問工程師）合作進行。

此案被告十名人士中，一位是建築商負責人（應是長實地盤經理級顧員，公司管理團隊中層成員）；五位是分判商東主或員工（不是長實員工）；最後四位是顧問工程公司派駐監督地盤員工（不是長實員工）。涉案的就是那位地盤經理及顧問公司監督，他們違法收受判頭或二判提供的利益，包括財物及享受他人提供飲食娛樂等，是他們私人犯了刑法，怎麼算也算不到大老闆李嘉誠及李澤鉅身上，長實最多只是監管不力不足，只是行政上小漏洞而已，只需作些補救，如拆去受影響部分，補回足夠鋼筋便可以，長實絕對負擔得起這樣經濟損失，由法庭作出最後裁判便是。

顧問公司駐地盤監管職員按圖紙逐項核對，確認無誤後簽字，才能灌注英坭石屎。問題就出在三方面串同一氣，行賄貪腐，幹出偷工減料之事。建築界羞聞多由此而起，香港地鐵 施工也曾發生過少放鋼筋之案件。

長實蓋房子質量應該是香港地產界中最好的，聲譽一直不錯。早期長實的承判商人名字叫張耀榮，他承建長實的房子又快又好，為人精明能幹，深得李嘉誠信任，自然也得到豐厚的回報。後來他投資歌星演唱會娛樂事業，當時紅墈體育館落成，舉辦體育活動不多，張耀榮不懼虧本，在紅墈體育館辦起譚詠麟、溫拿、梅艷芳 等歌星演唱會，一炮成功，被譽為香港演唱會之父。他還投資尖沙嘴全港最大海洋夜總會，聘請著名歌星登台演唱。發跡後的張耀榮不忘本，辦公室一直沿用老地方，處身深水埗平民區內。由張身上看李嘉誠挑選拍檔獨到眼光。

超人出售世界港口事引發軒然大波，有人籍此小小貪腐案件大肆打擊李嘉誠的誠信，還說他老人家因此有入獄風險，又說嚇到小小超元配梁洛詩帶同三子回來爭產。看到他們的唯恐天下不亂的胡說八道笑死人啦！