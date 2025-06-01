從哈佛事件 看主流媒體的表現

最近關於聯邦政府限制哈佛外國留學生簽證事件成為所有新聞的頭條，全世界的左翼媒體都幾乎一致指責川普 政府，認為這是川普政府出於個人恩怨以狹隘的獨裁心理對哈佛大學進行報復，這讓我想起，過去我認為權威的媒體如「紐約時報」、「華盛頓郵報」、「CNN」、「華爾街日報」等一眾左媒這段時間對美國重大事件的報導，尤其是對川普推出任何政策的反應，幾乎無一例外的，把此一有深刻含義的政策，作出與事件本質相差甚遠、甚至是膚淺的報導，以其將事件引向不利於川普的解釋。

川普政府認為，哈佛推行的DEI，是對國內意識形態的毒害；前段時間校園內猖獗的反猶支持哈瑪斯恐怖組織活動，是對國家安全的威脅，這是事關國家未來與安全的重大舉措。但左派媒體卻將其狹隘的解釋為是川普個人獨裁心理對哈佛不服從行政決策的報復，並把學校內猖獗的反猶種族恐怖活動，硬扯到這是川普違反美國第一修正案，壓制校園言論自由的行為。這顯然是將重大問題虛化為總統個人和理論之爭，迴避了本質問題。

還有，川普上臺後成立顧問性質的政府效率部，由馬斯克 擔任領頭人，馬斯克作為從民主黨 轉為共和黨人，民主黨控制的左媒對美國政府效率部，對馬斯克壓縮政府規模，精簡冗員，乃至對馬斯克控制的特斯拉汽車的大規模暴力圍攻。他們將馬斯克的顧問職務曲解政府內閣，將他提供意見行為曲解為決策行為。盡管川普一再表示馬斯克只是作為政府編外自願者參與政府工作，也沒領取政府一分錢的薪金，屬無私奉獻，是顧問性質的行為，但左媒卻一直說馬斯克以非法身份違法干預政府行為。當左媒無法有效阻止馬斯克對政府的壓縮精簡時，又不斷捕風捉影的報導馬斯克與川普的關係出現不和以至分道揚鑣。

最近川普與南非總統共同在白宮會面並見記者時，川普播放南非黑人對白人的仇恨集會影片，影片中黑人高喊消滅白人，剝奪其土地。川普很明顯是希望南非當局改變其種族滅絕政策。正在如此強烈的議題及氛圍之下， NBC記者卻突然問起阿聯酋向川普美國贈送飛機問題。這再明顯不過了，就是左媒不受歡迎的敘事一旦被揭穿，他們就立即故左右而言他，玩轉移話題的把戲。此事當然也遭到川普的現場揭穿，自取其辱。

川普中東之行是他本屆任期的外交首秀，川普獲得了大量的阿拉伯富國對美國的投資，美國和平外交戰略取得初步成績。是解決美國國內產業空心化，增加就業，促進美國經濟，緩和中東緊張局勢的成功之舉。面對這一系列的外交成就，左媒卻只抓住了他們認為「很好」的角度，質詢川普個人接受了不應接受的一架飛機禮物，說川普利用總統權力之便，謀取了川普家族商業利益。對川普這輪外交所取得的重大成就視而不見，隻字不提。他們明明知道阿聯酋贈送的飛機是送給國家而非個人的，也知道這是為替換現在美國總統已使用了40多年的座機，硬是以狹隘的角度解讀為為個人、家族利益之舉。故意引導大眾遠離事實的本質。

令人感到安慰的是，美國大多數選民越來越多的覺醒了。調查顯示，左媒在大眾中的信任度已跌到了歷史性最低。他們背離新聞的客觀立場，還導致民主黨支持者大幅流失，左媒的自欺欺人的表現，終於適得其反。