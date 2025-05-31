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波音747巨無霸風頭勁

安歌／洛杉磯
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波音公司巨無霸747型客機已經有50多年的歷史，遲30年出世的空中巴士A380，欲與747一爭天下，因油耗大，兩層設計欠佳不利疏導客人不受歡迎，大多A380已送去機場墳墓安息了。看看習近平所用747專機，仍然霸氣翱翔天空，載著貴客到各國訪問，其神氣不輸領袖。

50多年前747第一次飛到香港，筆者專誠跑到啟德機場欣賞747的美態，鯨魚般機頭、流線型機身，由頭到尾一氣呵成，襯上泛美航空公司淺藍色線條，機尾環球標誌，它成為天空中的寵兒。

近期又有747新聞，中東油國卡達國王將一架747豪華客機贈予川普總統，感謝美國對中東和平的貢獻。卡達富得漏油，豪華巨無霸飛機多如玩具，皇室貴族們喜歡將飛機互相贈送。川普商人一名，有飛機免費從天而降，而波音總統新專機交貨無期，豈可將此實用禮物拒之門外。

此事引起截然不同反應，異議是堂堂擁有波音公司大國，無理由接受他國幾億元帶點噯味的禮物，有損國格。贊同者認為，禮物由國防部接收，不屬私人擁有，而且可留作未來川普總統圖書館珍藏紀念物，暫時用作總統專機，合乎國與國間贈予規定。看來此事還會繼續熱烈爭論下去，747也成茶餘飯後話題。

波音 川普 國防部

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