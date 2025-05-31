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川普態度似有緩和 稱中國留學生「不會有事的」

哈佛不懼權勢 為名校典範

薛永康／托倫斯
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「哈佛30億撥款川普想給技職學校，批哈佛國際生太多，讓美國人無法入校，催交名單以找出激進瘋子」為5月27日世界日報的大標題。

繼川普不滿哈佛不遵從他的政策：除去DEI平權政策、抵制校內反猶太裔運動之後，目前欲撤銷聯邦資助，把經費撥給技能學校。依照人工智能AI專家黃仁勳；今後除了需要AI專家之外，也需要技職人才trade people，例如木匠、水泥匠、電工等去建設AI需要的公共設施。所以川普建議撥款給技能學校也許有助。令人置疑的是他的主要目的；是否要以拿走哈佛的經費，迫使校方遵從他的政策？

哈佛校長對川普的指令置之不理使川普老羞成怒；川普批評哈佛國際生太多，讓美國人無法入校。依照哈佛的學生資料：白人學生大約為9900、亞裔為4500、非裔為2000、西裔為2800、其他為1900。川普在此指的「國際生」不外乎是外來的各地學生，其中亞裔居多而且每年有增無減。他指的「美國人」也就是他一直用來恐嚇選民「白人式微」的口號，在此指的是白人學生。

除了川普自己以外，過去美國總統大多出於名校。他處心積慮認為如果白人學生在名校的比率日益減少，白人的權益遲早會被「非白人」的族群取代。他反對施行讓每個族群都有機會的「平權主義」，卻是逆向而行，欲確保白人在名校占多數的權益。

至於川普要求哈佛交出「激進瘋子」的名單，則為一個「親此薄彼」的作風：他為了討好有錢有勢的猶太金主，要求校方交出反對以色列的學生名單，卻是不顧學生為了正義，譴責以色列在加薩的惡行。「言論自由」在川普的要脅之下已經蕩然無存。

川普對哈佛以及其他名校無理的作風令人髮指；動輒威脅刪除聯邦補助，甚至驅逐所有哈佛國際生，如果校方不服其指令。但是哈佛不懼權勢，而能保障學生的言論自由、學校的獨立性以及維持平權政策等，不愧為名望高、歷史悠久的高等學府，應該為其他名校典範。

川普 AI 亞裔

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