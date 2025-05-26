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昧於形勢 恐斷台海和平機遇

徐勉生（高雄市）
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媒體報導，「南華早報」引述中國大陸軍事雜誌「艦船知識」指出，北京可透過精準打擊台灣三、四十個「超級關鍵」基礎設施節點，引發電力、水源、交通與網路系統連鎖崩潰，以癱瘓全島達到不戰而勝目標。文中甚至推算能發揮最大犯台成效的時機，是「夏季颱風來臨前的上班日下午」。

眾多網友認為該報導是中共刻意恫嚇，純屬虛張聲勢。有網友從軍事角度研判其可行性甚低，認為中共必須顧及內部經濟與社會安定因素。也有網友認為台灣具備反擊能力，可對大陸重點城市造成致命的傷害，所以大陸不敢輕舉妄動。

中共是否會對台發動軍事攻擊？何時發動攻擊？如何發動攻擊？一直是台、日、美甚至國際極為關切的議題。甚至美國現職高階將領也做出2027甚至2026年的臆測。但大家其實都不希望戰事發生，所以包括G7都一再強調台海和平的重要性，反對片面改變台海現狀。

由於兩岸軍力相去懸殊，台灣沒有可能主動採取軍事行動。因此眾人一致相信如果台海發生戰事，必然是大陸對台發動武統。不過，大陸是否發動軍事攻擊，並非意願或時間問題，而是取決於必要性。如果中共認為確實有必要，例如台灣宣布獨立，即使其他條件不利，中共也將毫不猶豫發動攻擊。這正是中共始終不願公然放棄武統的原因。

中共外長王毅曾對武統表示憂慮。因為一旦發生軍事衝突，必將造成人員傷亡，也將加深彼此仇恨，無異成為日後治理上的極大難題。由此看來，中共並沒有意願無條件地主動對台發動軍事攻擊，只要台灣不觸犯中共底線，或公然跨越紅線，台海不會發生戰事。這也印證中共一再強調和平統一的態度。

台海和平其實操之在我。然而令人擔憂的是，民進黨政府昧於形勢，誤以為中共忌憚美國，不敢真正發動攻勢。從去中國化作為、炒作聯大2758號決議，到宣稱大陸為「境外敵對勢力」，皆有明顯台獨傾向，平白斷送操之在台的和平機遇。民進黨政府難道不該吸取俄烏戰爭的教訓，懸崖勒馬，避免將台灣人民置於戰火之中嗎？

（本文取自5月27日聯合報民意論壇，作者為退休大使）

中共 民進黨 王毅

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美中搭橋 台灣無話語權

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