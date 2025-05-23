台需備戰才能避戰？把頭藏在沙坑

國防部長顧立雄近日接受紐約時報在內的多家媒體訪問，表示台灣對美國維持在亞洲強大的軍事存在、嚇阻中國犯台的能力保持信心，同時台灣也認識到加強自身防禦能力的急迫性。顧立雄提到，讓中國理解其犯台要付出的代價非常高，就會讓其要攻台的想法變得非常難以決定；以嚇阻的手段來避免戰爭的發生，是台美共同的利益。

這些年，民進黨 很喜歡用備戰才能避戰這個理論來洗腦台灣人以及他們的支持者，但是這種說法既不正確，而且相當危險！戰爭的發生豈有這麼簡單？刻意用單一視角，加上不完整的分析，這樣的誤導會讓台灣人誤判情勢，只是為了民進黨的一黨之私。

如果只要武裝自己就能避戰這麼簡單，那麼很多戰爭都不會發生了，政治層面的因素有的時候影響更大！台灣問題對於中共 來說是他們的核心利益，就算他們的領導人不想開戰，也會受到內部民族情緒的極大壓力，如果民進黨一直暗中往台獨路線走，那麼玩火最終就會引火上身。

這種缺乏跟對岸溝通能力，卻一味討好美國的做法，已經證明只會讓台灣的籌碼愈來愈少，而且把自己國家的命運交給美國，有沒有做過風險評估？因為台灣利益不等於美國利益，國際時勢是會動態改變的，民進黨單壓一邊，卻看不到靈活應變的能力。

真正能避戰的是：賴清德政府放棄不務實的台獨路線，真心誠意的開啟兩岸溝通，降低雙方民眾的仇恨，這樣才是避戰的根本之道！民進黨為了自身的政黨利益，長期挑起兩岸的誤解跟仇恨，也成為把兩岸推向戰火風險的元凶之一。

民進黨暗中推動大罷免，他們當中有些意見領袖也都是靠著反中仇中的表演來娛樂自己的支持者，但是許多表演都不顧現實的狀況，只顧著麻痺自己的群眾，有義和團化的現象，身為執政黨竟然放縱這種情況持續發生，十分的不負責任！

兩岸軍力差距已經愈拉愈大，20、30年前台灣還可以以質取勝，那時候喜歡講台灣還有空優，但是現在共軍武器的質與量都已經超越國軍。當然，無論如何中華民國的國防都必須發展，但是國家跟人民也應該務實地面對現狀，盡力去維護兩岸和平。

就算現在兩岸軍力的差距不大，難道就不會有戰爭的風險嗎？如果只看軍事力量的差距，那麼韓戰就不會發生，當時中共的軍事科技遠遠落後歐美，但是他們因為政治因素還是選擇蠻幹，民進黨不顧政治因素宣揚的「備戰才能避戰」理論，根本是把頭藏在沙坑裡不敢面對現實。

有歐美作為靠山的烏克蘭，他們的戰鬥意識強於台灣數倍，也一直在武裝自己，俄羅斯 入侵也必須付出極大的國際制裁代價，俄羅斯最後也是動手了，就是因為政治因素！民進黨還要自欺欺人到什麼時候呢？

讓台灣有戰爭風險的政治因素就是民進黨的台獨路線，民進黨可以把自己的台獨理念放在心裡，但是面對兩岸的政治軍力現實。民進黨政府應該要誠實面對真相，不要再用似是而非的理論麻痺台灣人民。

（本文取自5月24日聯合報民意論壇，作者為金融分析者）