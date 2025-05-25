兩岸統一可以靠「揮拳了事」嗎？

科技日新月異，武器屢創新奇；世局詭譎多變，軍情撲朔迷離，這半年來連氣候都變得陰陽怪氣。習於評論局勢與軍情的專家們發覺，他們有如在風中試圖穿針引線，不但說大話趕不上變化，而且大話內容失去實質上的意義。可以說，現在與過去所做的預測與兵推或許仍有參考價值，但未來都不會發生。

按照傳統思維，如果大陸軍方在台灣東南方與東北方各放上一隊航母戰鬥戰鬥群，基於「航母王不見王的原則」，即使美軍有意援台，美國航母艦隊必定遠離台灣本島兩千公里以上，超過艦載機的作戰航程。此外，航母的優勢為活動力強大，即使被發現跟蹤仍能繼續移動變換，有利於防衛與逃脫。

然而當前的先進偵測與導彈系統反而使龐大的航母成為「很難打不中的目標」。高速導彈使航母難以防禦，小無人機蜂群的飽和攻擊可使艦載戰機無法在甲板上起降，令航母形同殘廢。顯然，任何準備動用航母的攻擊方，除非對手實力懸殊，否則都會事先消滅對方足以威脅航母安全的軍事武器設備。亦因此，未來的戰爭航母不一定能派上用場。

大陸何時可能動武？許多大陸人民說這種事由領導們決定。有些台灣民眾則認為不會打，因為會打的話早就打了；由於經過1996台海啞巴飛彈危機的歷練，大多數台灣老百姓對非既成事實的事務不感興趣，更何況日常生活中詐騙事件已經那麼多。至於國際人士，大部分不知道兩岸武統的究竟，只有少數認為兩岸軍事實力懸殊，無法理解為什麼大陸迄今尚未「揮拳了事」。

作者認為，目前大陸當局知道統一的必要性，但沒有緊急性。其次，執政部門不放過任何能夠借題發揮或趁機而起的機會。譬如：美國國會議長訪台，於是藉機使圍台軍演常態化，既經濟實惠又遭遇國際阻力甚小。再者，大陸當局似乎正在採取「填土築坡以攻上山頭的漸進式策略」。一旦土地斜坡填築完成，軍隊乃可步行上攻，不必登爬山岩峭壁。換言之，除非機不可失非做不可，大陸攻台政策採取水到渠成的手法，不急於一時。

除此之外，還有兩項重要議題未解：1、如何進行武統才能避免犧牲無辜民眾？2、兩岸統合後彼此該當如何相處的議題從未討論，更無共識。因此，即使台灣被拿下，也難以指望台灣會政通人和。毫無疑義，對兩岸人民最明智有利的做法是：「努力和統，不要武統」。

天下之大無奇不有，自許為務實的台獨工作者的賴清德 總統竟然在日前拋出「兩岸併購說」。他認為「中國是比較大的公司，台灣是比較小的公司，如果說你要併我的公司，你要提條件，不是台灣提條件。」他同時強調「必須符合對等、尊嚴的原則」，可謂對兩岸協商和統創造新機。

有鑒於此，不論賴是否有如川普 總統出爾反爾，或者意欲藉此造勢，或急尋自救自保之道，大陸當局都不妨趁機邀請台灣派出特使（或海基會代表）到大陸訪問協商。大陸當局必須了解，各方政客的論述與狀態並不重要，抓住機會為民謀利才是重點。

只要是對談協商，就符合雙方對等、尊嚴的原則。如果「併購說」事後被發覺只是個幌子，大陸實力仍然俱在且處理兩岸事務的進程不變，何懼之有？