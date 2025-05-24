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傅崐萁有投奔中國大陸5大理由

筆征／洛杉磯
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1.傅崐萁在罷免案通過前，投奔中國大陸，依然是台灣地區民選立法委員，還是國民黨立法院總召，具有民意基礎。在中共支持下，明顯是一位具有影響力的台灣人民領袖，對台灣人民有一定號召力。

2.傅崐萁在中國大陸可以施展拳腳，組織台灣特區政府，出任台灣特區政府第一屆特首，完成統一台灣後的政治體制結構，對台灣地區施政，展開招安台灣人民工作，和平統一台灣有方向版本。

3.在中共支撐下由傅崐萁主導的台灣特區政府，位階可與香港特區政府相同，代表台灣地區參與國際事務，收編大一統投降派台灣人民，滲透國民黨內部使其徹底質變，以中華民族復興作為收割台灣民心訴求，凝聚排擠台北民進黨偽政府力量，完成中共和平統一台灣任務。

4.傅崐萁若不適時投奔中國大陸，罷免案一旦通過，喪失立法委員身分，前後訴訟弊案勢必接踵而來，牢獄之災在所難免，困鳥難展鴻鵠大志。所以，傅崐萁在主客觀形勢皆不利下，唯有投奔中國大陸，突破困局，始能振翅高飛，有所作為，為和平統一台灣作出偉大奉獻。

5.吳三桂開城門迎接清兵，為滿族人打垮漢族明朝立下清朝統一功勞。施琅率領清兵越過台灣海峽剿滅明鄭，報復私仇，成為統一清朝的滿族英雄，認賊作父又一成功歷史事件。為了抗日救國，很多國民黨忠貞黨員從內部搞垮國民黨，迫使蔣介石率領殘部竄逃台灣，苟延殘喘。時至今日，在台灣人民追求當家作主形勢下，對中華民族復興大一統有諸多掣肘，妨礙獨裁專政效率，若要掃除這些國家民族復興障礙，豈不是主客觀形勢均有利於傅崐萁投奔中國大陸嗎？

傅崐萁 國民黨 中共

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