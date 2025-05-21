黃仁勳、比爾蓋茲都不認同美封鎖晶片…一味傾美 不如扮槓桿

AI 教父輝達黃仁勳近日旋風訪台，在台北國際電腦展接受「Stratechery」專訪時指出，美國以為透過禁止向中國出口高階晶片就能阻止他們發展AI，是極為無知的。美國要贏得和中國的競爭，不能靠打壓競爭對手，而是要靠快速發展和創新。

無獨有偶，比爾蓋茲日前接受CNN採訪時也表示，美國對中國的技術封鎖產生了反效果，迫使中國在包含晶片製造和研發的所有領域上加速前進，並在關鍵技術方面取得了極大的進展。

半導體晶片不僅是AI發展的核心動力，更已逐漸演變為地緣政治與科技霸權的核心戰場。美中台三方在這場晶片戰爭中的角色與互動不僅將重塑全球供應鏈 ，也揭示了21世紀科技冷戰的輪廓。

美國長期以來在半導體設計、研發與關鍵設備領域擁有壓倒性的技術優勢，並扮演掌握規則的科技強權。美國針對中國晶片業祭出一系列出口管制與技術封鎖，試圖切斷中國取得先進製程的路徑；這些措施表面上是出於國安考量，實際上卻反映出美國對其科技主導地位的焦慮。

在美國壓制下，中國積極致力於半導體自主化，全力推動自主可控的科技突圍；透過政府大力補貼本土晶片企業，如中芯國際、華為旗下的海思半導體等，中國力圖打造從設計、製造到封裝測試的自主完整供應鏈。

然而，中國半導體的關鍵瓶頸仍在於高端製程與製造設備。儘管中芯已在特定情況下生產出接近7奈米的晶片，但在與台積電 、三星等先進製程的競爭中仍有顯著差距。中國目前策略是一方面技術突圍、一方面尋求以繞過封鎖的方式發展成熟製程的規模應用。

台灣處於晶片大戰的風暴中心，是這場戰爭的關鍵樞紐。台積電不僅擁有世界最先進的製程技術，更承接了全球高階晶片製造超過6成的訂單，這讓台灣成為名副其實的「矽盾」，在地緣政治中扮演微妙而關鍵的角色。

然而，這種地位既是戰略資產也是潛在風險。美國雖然支持台灣半導體發展，但也不斷推動台積電赴美設廠，帶動美國的半導體產業，以降低對台灣的依賴。中國則視台積電為未來科技競爭的要角，關鍵時刻這座「護國神山」可能成為軍事衝突的潛在誘因之一。

中美台「晶片戰爭」的本質，其實是對科技主導權的爭奪，也是制度、價值觀與產業力量的角力。台灣處於其中，如何在維持技術領先的同時，平衡兩大強權之間的壓力與風險，是極為艱鉅的挑戰。

黃仁勳和比爾蓋茲都認為，美國對中國的圍堵政策是嚴重的戰略誤判，不但低估了中國通過自主研發突破技術壁壘的能力，更讓美國企業因失去中國市場導致利潤下滑。而中國通過國產替代，提升了產業鏈話語權，不僅削弱了美國全球領導力，更損害了美國在世界上做為技術合作倡導者的形象。在這場晶片戰爭中，台灣本應扮演三方槓桿的關鍵角色，卻一味傾美，放棄了自己手中的最佳籌碼，只怕會成為最大的輸家。

未來的科技地圖，將不再只是創新能力的比拚，更是國家戰略、供應鏈重構與國際政治的相互交織。這場晶片戰爭，正持續擴大與深化，不論最後結果如何，我們終將見證一個全新世界秩序的重構。

（本文取自5月22日聯合報民意論壇，作者為伊利諾芝加哥大學教授）