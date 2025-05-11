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美中貿易磋商...分析稱互探底線 短期難有實質協議

紐時：印度空襲逼近巴國核武庫 驚動美干預調停

關稅 只是美中戰略對決前哨戰

耀楠 （洛杉磯）
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川普重返白宮執政，全球秩序正在經歷劇烈重構，混沌與衝突成為各國的主旋律。然而，真正令人警惕的，並非川普在國內政治舞臺上的翻雲覆雨，而是他所重新啟動的「關稅主義」，以及在此基礎上愈演愈烈的美中戰略對抗。

關稅戰無疑是川普對外政策中最具標誌性的武器之一。從第一任期開始，他便以「讓美國再次偉大」為口號，挑起與主要交易夥伴的摩擦，中國首當其衝。此次復出後，川普再度祭出加徵關稅的大棒，企圖以經濟壓力迫使中國在貿易與技術等領域讓步。然而與過去不同，中國已不再只是防守一方，而明確展示出戰略反制的意圖與能力。美中之間的較量，早已不僅限於經貿層面，而是全方位的國家實力較量。

事實上，關稅戰只是美中戰略競爭的開場白。真正的博弈，早已延伸至更深層的政治、安全、科技、軍事等多個維度。川普政府意圖以強勢手段重塑全球秩序，從俄烏戰爭到以巴衝突，從關稅壁壘到打壓中國高科技企業，表面上看似是一系列獨立的政策行動，實則背後是美國試圖維持其全球主導地位、壓制潛在競爭者的戰略部署。

然而，複雜的國際局勢早已超出傳統思維邏輯。俄烏戰爭未能如川普所設想般快速解決，反而演變為一場曠日持久的消耗戰。而馬斯克主導的「效率部」改革，也未能如期壓縮聯邦預算，反而引發政府系統內部不滿與混亂。這些未達預期的政策都表明，美國雖然仍具全球影響力，但面對日益複雜的國際格局，其單邊主義策略正面臨巨大挑戰。

與此同時，中國則憑藉「一帶一路」倡議與「人類命運共同體」的戰略構想，不斷拓展其全球影響力。從非洲到中東，從中亞到拉美，中國的政治、經濟、科技和軍事力量正在迅速擴展。許多國家對中國模式表現出濃厚興趣，甚至視其為西方秩序之外的可行替代方案。在這種背景下，美中之間的戰略對抗逐步升級，關稅戰、技術封鎖、輿論戰、地緣競爭等構成了一個完整的對抗圖譜。

關稅戰的背後，實質是對中國製造業、出口能力和科技自主權的圍堵。但中國並未退縮，反而不斷加碼技術自立自強政策，在高端晶片、新能源、人工智慧等關鍵領域加速布局。同時，中國加強提升國內消費與產業鏈韌性，以減少對外部市場的依賴。

如果說經貿對抗還屬「冷戰」範疇，那麼真正潛藏的「熱戰」風險，已悄然浮出水面。西太平洋，尤其是臺灣問題，正在成為美中戰略競爭的核心地帶。中國對國家統一擁有明確而堅定的立場，將臺灣視為不可分割的一部分，和平統一固然是最優選項，但「武統」也被視為必要時的最後手段。一旦中國判斷具備足夠的軍事能力，收復臺灣將成為既定目標。

從這個角度看，關稅只是戰術層面的較量，而臺灣才是戰略層面的關鍵。一些分析認為，2027年可能是中國「武統臺灣」的視窗期。但更準確的說法是：收復臺灣並無固定時間表，關鍵取決於中國軍力在何時達到足以壓制美日聯手干預。那一刻，就是中國採取行動的時刻。

在軍事層面，中國近年來的擴軍速度令人矚目。中國海軍艦艇數量已超越美國，成為全球艦隊規模最大的國家。第五艘核動力航母正在建造之中，戰略投送與遠洋作戰能力持續增強。更重要的是，中國在反介入／區域拒止系統方面已取得重大進展，逐步形成在第一島鏈乃至第二島鏈實質控制能力。這將大大增加了中國武力統一臺灣的決心。

美國顯然對這一趨勢感到焦慮。美國國防部長在多個場合公開表示，「美國已為與中國開戰做好準備」。然而，美中若爆發直接軍事衝突，將遠比俄烏戰爭更加複雜與危險。這不僅是熱兵器的對抗，更是兩種制度、兩種文明、兩種發展模式之間的深層次碰撞。戰爭一旦爆發，影響將遠超亞洲，甚至可能重構全球格局。

對於川普而言，關稅戰或許只是政治秀場上的一碟小菜。真正考驗他戰略智慧的，是如何在臺灣問題上做出抉擇。現在留給美國的選項只有兩個：一是放棄對臺灣的軍事承諾，退居幕後；二是冒著戰爭全面升級的風險，直接介入台海衝突。無論哪一種選擇，都將重塑世界秩序，並決定21世紀的國際格局走向。

在這個轉折的時代，我們正見證歷史的洪流。美中對抗中關稅戰只是前哨，真正的對決，正在逼近。

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