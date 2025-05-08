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印巴空戰 看到大國軍火運行

陳國銘（基隆市）
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印巴邊境近日爆發衝突，巴方宣稱擊落了6架印度軍機（含1架無人機），其中包含法系飆風戰機，這型戰機為優秀的4代半戰機，巴方稱是被中共生產的殲─10C戰機擊落；外界另一個推斷是，飆風戰機是被地對空飛彈擊落。

囿於過往空戰經驗，外界總以為空軍的較量就是以飛行纏鬥殲滅敵之有生戰力，卻不知空戰型態早已改變，在現代空中電磁環境趨於複雜的狀況下，沒有搭配預警機或攜帶電戰夾艙出擊的戰機，在空戰中可能是送死，這是印巴衝突的教訓之一。

第二個教訓是，任何先進機械都是由人操作，即使受過同樣的軍事飛行訓練，不同國家的飛行員操作同款戰機，戰果卻可能大不相同。事實上戰機被擊落，大部分與該國空軍教育訓練及戰術有關。

最後則是印度空軍多元化政策的影響，印度空軍有前蘇聯系戰機、傳出要購買美製F─35戰機，也有法系的幻象與飆風戰機，還有自製的光輝戰機。先不論是否能達成戰場共同圖樣與聯合作戰，光是後勤補保就傷透印度空軍腦筋。

印巴雙方2019年也曾在喀什米爾爆發衝突，隨後發生空戰，當時也是印度吃虧。巴基斯坦方面表示，擊落了兩架印軍戰機，並俘虜了1名印度飛行員。印方其後確認，印軍1架米格─21戰鬥機被巴方擊落，另有1架戰機在克什米爾印控區墜毀。若外電報導屬實，那至少可知巴基斯坦空軍再勝一籌。

軍火商則是在印巴衝突中看到介入的契機，同時大國政治及軍火也在其中運行。2019年美國還譴責巴基斯坦濫用F─16戰機，這次也限制巴國使用F─16戰機；與此同時，還可以向印度推銷F─35戰機。法商則可向印度施加壓力，購買更多的飆風戰機、電戰系統或武器以利爭奪制空權；至於生產殲─10C的大陸成飛，這兩天更是股價大漲。殺人的武器果真是好買賣。

（本文取自5月9日聯合報民意論壇，作者為出版業）

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